女學生上游泳課被偷拍？網控外校男學生行徑噁心 校方澄清：僅拍空景

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣某高中男生疑偷拍友校游泳池，被指偷拍女學生上游泳課掀波，但經查證後，只拍游泳池空景，當時沒有女生上課，是誤會一場。示意圖／AI生成
彰化縣某高中男生疑偷拍友校游泳池，被指偷拍女學生上游泳課掀波，但經查證後，只拍游泳池空景，當時沒有女生上課，是誤會一場。示意圖／AI生成

彰化縣某高中昨（19日）天舉辦自主學習成果展，邀請多校師生參加，活動結束後，網路平台Threads即有脆友貼文，稱有男學生疑偷拍該校女學生上游泳課，引發熱議，造成學生及家人緊張。但校方澄清，當時沒有學生上游泳課，游泳池沒人，但只拍游泳池空景仍屬不妥。

脆友貼文，「外校男生來參加自主學習成果展，跑去偷看正在上游泳課的學生，超噁心的。」文章經過轉傳各方反應熱烈，被指稱偷拍的男生所屬學校，立即啟動調查機制，找來相關學生進行個別訪談，並與友校師長做事實核對。

學校表示，昨天下午老師帶3個班級學生參加成果展，有學生趁著空檔逛友校校園，經過友校游泳池前B1樓梯處，就被友校同學制止並告知該處非開放空間，學生當下道歉也隨即離開，沒有進入B2泳池教學區，也未接觸到當時在B2的救生員及任課老師。

學校表示，當時友校游泳池沒有學生上課，當事同學經過，好奇隨手從游泳池外窗戶拍游池空景，並無拍攝他人隱私或上課情形的意圖，不過，在未經許可下，拍攝友校敏感空間，確實缺乏性別空間的尊重與敏感度，此舉造成友校學生的不安與困擾，學校深感抱歉，已對學生進行嚴厲告誡與輔導。

主辦成果展的學校表示，外校生只是好奇拍一下游泳池空景，「事情不像網路上傳的那樣」，事實已釐清，今後加強活動區域與教學區域的區隔動線，避免外校學生進入，造成誤會。

游泳池 偷拍 校園 彰化

