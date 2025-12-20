宏仁中學一甲子校慶 黃敏惠首屆傑出校友返校祝賀

嘉義市天主教宏仁中學前身為「宏仁女中」，創校於1966年，今年一甲子。校方上午舉辦「宏仁六十築夢踏實」60周年校慶暨校友會成立大會，市長黃敏惠以畢業校友、獲選首屆傑出校友身分返校出席，為母校獻上最誠摯祝福。

黃敏惠說，回母校宏仁，深刻感受師長、同學、校友與團隊長年累積的凝聚力。感謝宏仁扎實深厚教育養分，培育遍布百工百業的優秀人才，也形塑重情重義、彼此扶持的校園精神。

黃敏惠指出，宏仁女中近年配合學校法人化重組董事會，更名為「宏仁中學」，擴大招收男學生，象徵學校邁入全新發展階段；然而，無論時代如何變遷，宏仁始終是所有校友共同的家。活動尾聲，黃敏惠帶動全場合唱校歌，笑稱自己「唱歌不好」，卻也因歌聲響起，喚起學生時代溫暖回憶，並分享曾在老師指導下演唱「紅豆詞」卻走音小插曲。

黃敏惠表示，正是宏仁教育與師長一路陪伴與栽培，讓人即使不完美，也能自在表達、勇敢前行，並祝福宏仁60周年生日快樂。市府教育處長郭添財指出，宏仁辦學績效卓著，學生在學業、才藝與品德表現十分亮眼，語文競賽、合唱團及科學展覽成果豐碩，是嘉義市具高度代表性優質私立中學。

宏仁校長吳芝儀表示，校友會校慶成立社團法人，盼凝聚校友力量，攜手支持母校長遠發展。她強調，宏仁60年來秉持全人教育精神，持續推動雙語教學、國際教育與數位學習，培育兼具品格、能力與國際視野的學子，朝下一個璀璨60年穩健前行。 宏仁中學創校一甲子嘉市長黃敏惠（右六）以傑出校友回母校獻上祝福。圖／嘉市府提供 嘉義市天主教宏仁中學前身為「宏仁女中」，創校於1966年，今年一甲子。校方上午舉辦「宏仁六十築夢踏實」60周年校慶暨校友會成立大會。嘉市長黃敏惠（右二）以傑出校友回母校獻上祝福。圖／嘉市府提供 嘉義市天主教宏仁中學前身為「宏仁女中」，創校於1966年，今年一甲子。校方上午舉辦「宏仁六十築夢踏實」60周年校慶暨校友會成立大會。圖／嘉市府提供 嘉義市天主教宏仁中學前身為「宏仁女中」，創校於1966年，今年一甲子。校方上午舉辦「宏仁六十築夢踏實」60周年校慶暨校友會成立大會。嘉市長黃敏惠（左三）以傑出校友回母校獻上祝福。圖／嘉市府提供 嘉義市天主教宏仁中學前身為「宏仁女中」，創校於1966年，今年一甲子。校方上午舉辦「宏仁六十築夢踏實」60周年校慶暨校友會成立大會。圖／嘉市府提供

