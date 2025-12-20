南陽國小80週年校慶 運彩公會捐贈30萬羽球助夢想啟航

台中市豐原區南陽國小今(20)日盛大慶祝創校 80週年校慶，校園內洋溢歡騰的氣氛，在精彩的舞獅與傳統鑼鼓聲中，校方迎來了一份深具意義的「重量級壽禮」。立法院副院長江啟臣特別媒合中華民國運動彩券經銷商商業同業公會，由公會理事長何昱奇代表捐贈總價值達30萬元的羽球物資，透過實質行動力挺基層運動發展。

南陽國小羽球隊成立至今已屆10年。令人敬佩的是，雖然校內未設正式體育班，這群孩子僅憑課餘時間苦練，就在「114年全國國小盃羽球錦標賽」中大放異彩，勇奪六年級女生團體與雙打雙料亞軍、男生雙打季軍，以及五年級女生單打季軍等多項佳績。

儘管近年來羽球耗材費用倍增，對校方與家長造成不小的經濟壓力，但小球員們始終堅持在球場上揮灑汗水。這股不屈不撓的精神，正是吸引社會資源投入的最佳動力。

運彩公會理事長何昱奇在捐贈儀式上感性地表示，這批包含20箱優質羽球的物資，是對孩子們勤奮練球的肯定。他提到，看著球員們在草創初期資源匱乏的環境下，即使跌倒也立即爬起來繼續戰鬥，這份韌性令人深受感動。

何昱奇特別勉勵小球員們，要發揮拼勁，把所有不可能變成可能。就像當初王建民在美國職棒大聯盟(MLB)艱辛打拼一樣，只要抱持著堅持到底的決心，就一定會成功。

他更進一步寄予厚望，期許南陽國小的每一位小球員，都能以台灣之光為榜樣，「目標成為下一個戴資穎或李洋，在未來的國際舞台上為國爭光。」

羽毛球近年在全球掀熱潮，加上鴨、鵝毛原料供給吃緊，導致羽球價格高漲逾80%；但在訓練時羽球消耗量大，運動培育資源對學校造成壓力。立法院副院長江啟臣關心基層教育與學童發展，積極協調資源，最終促成這次羽毛球的捐贈，希望為學校體育課程增添更多實用設備，提升學生參與體育的機會。

身為南陽國小校友之子，江啟臣表示，地方教育是孩子成長的起點，政府應積極扮演資源串聯的平台。江啟臣強調，孩子們在球場上的每一滴汗水都應該被看見，而不僅僅是看見最終的成績。

除了運彩公會捐贈20箱羽毛球給南陽國小，台中市羽球委員會當場又加贈5箱羽毛球，總計25箱、9,000顆羽毛球，並於南陽國小80週年校慶典禮上送出，為這所歷史悠久的小學注入活力與祝福。

今日的活動，在江啟臣、何昱奇與羽球隊小朋友的歡樂合影中圓滿落幕。南陽國小校長尤長亮說，這批物資不僅是體育器材的補充，更是一份承載著大人們對孩子夢想的信任與祝福；南陽國小的孩子們將帶著這份暖心的支持，繼續在羽球路上勇敢追夢，迎接下一個輝煌的十年。 台中市豐原區南陽國小今日盛大慶祝創校 80週年校慶，校園洋溢歡騰的氣氛。記者宋健生／攝影 立法院副院長江啟臣(右2)媒合運彩公會，由理事長何昱奇(左2)代表捐贈30萬元羽球物資。記者宋健生／攝影 南陽國小羽球隊僅憑課餘時間苦練，就在114年全國國小盃羽球錦標賽中大放異彩。記者宋健生／攝影

