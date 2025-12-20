快訊

台南行動圖書館開進紅瓦厝國小 推廣閱讀下月起巡迴全市

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供
台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供

台南市立圖書館成立「行動圖書館」，今天首次進駐歸仁紅瓦厝國小無圍牆校園，化身「閱讀補給站」，開放師生、周邊鄰里民眾借閱、說明圖書館能提供的多種服務和資源，要讓更多人接觸更多各樣圖書與服務。

行動圖書館趁今天紅瓦厝國小辦運動會、開進熱鬧現場，校長陳沅、南市圖館長楊馥菱、與歸仁圖書館人員見證行動書車向師生、鄰里及家長路人全面開放，提供即借便捷閱讀服務，要讓圖書館「真正走進生活、走近市民」。

楊馥菱表示，明年起行動圖書館將走入更多校園與社區，把閱讀服務深入城市每個角落，讓書香真正無所不在。也歡迎更多學校向南市圖洽詢申請，共同攜手推動閱讀風氣。

紅瓦厝國小創校21年，以藝術教育為發展重點，標榜「平民化的藝術小學」與「開放化的公園學校」。今天與市圖合作，行動書車進入校園，不僅為校慶運動會增添書香氣息、現場互動與書籍展示，讓學生與家長更認識圖書館資源，了解如何運用服務並參與各項閱讀活動，使閱讀教育更自然地融入日常校園生活。

為呼應運動會特別規畫「舞動青春．運動書展」專區，挑選各式體育相關童書、繪本、一般讀物與教學類圖書。因今天下雨，專區書展改在校園走廊陳列。歸仁圖書館配合舉辦現場辦證送禮活動，館員現場介紹圖書館資源與各項服務內容，並設計有獎徵答小活動，答對送小禮物，要讓民眾對閱讀留下的美好記憶。

台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供
台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供
台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供
台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供
台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供
台南行動圖書館進國小推廣閱讀，下月起巡迴全市學校社區。圖／台南市立圖書館提供

