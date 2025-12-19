快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

深耕山野教育 台南長安國小師生挑戰山海圳水利古道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供

台南市安南區長安國小長期深耕山海圳國家綠道山野教育，結合台江校訂課程並與台南社大台江分校策略結盟，今日展開高年級山野教育走讀活動，挑戰全長4.5公里烏山嶺水利古道，包含好漢坡的山徑。

校長廖佳慶表示，推動山野教育是將永續觀念具象化，讓學生走出課本，透過實地踏察，並連結「山海圳國家綠道」，引導學生透過踏溯東西口水利古道，觀察泥岩峭壁地形與野生動植物排遺，從中體悟生命教育與生態平衡的重要性。

台南社大台江分校執行長吳茂成指出，山海圳國家綠道是台江流域社群共同倡議催生的「台灣朝聖之路」。長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，不僅讓高年級學生都有機會踏溯國家綠道，認識多樣性文化及生態之美，更將 SDGs（聯合國永續發展目標）融入課程，並帶領高年級師生規畫6梯次的烏山嶺東水利古道踏溯及大凍山步道活動，展開山野探索之旅。

今天有台江綠道志工、登山社員共同陪伴同學，教導登山技巧，從東口出發，越過500多階梯的好漢坡，經過九芎與相思樹共構的「久久相思門」，最後，抵達海拔543的水準點，沿途引導學生觀察黃荊、山棕等植物，也發現山羌的排遺，了解一百年前，水利先賢開拓東西口引水隧道的艱辛，家裡才有乾淨的水可以飲用，農田裡才有水源灌溉。

南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供
南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供

台江 台南

延伸閱讀

他的水文模型成功預測洪水…歐洲秘密武器許崇育 返中任教

86歲學員畫「黑琵風情」 台江公民美展老中青三代展現台江風光

屏東白鷺部落古道祭延續族人遷徙記憶

影／年輕女開車下桃園水利大樓停車場 轉彎擦壁翻車滾下坡

相關新聞

好消息！苗栗縣府下周將與新竹頂大簽約設立學院及實中

苗栗縣政府力爭科學園區在苗栗設置實驗中學，但中央及國科會似乎意願不足，等待時間遙遙無期，縣長鍾東今天在議會透露，將與新竹...

深耕山野教育 台南長安國小師生挑戰山海圳水利古道

台南市安南區長安國小長期深耕山海圳國家綠道山野教育，結合台江校訂課程並與台南社大台江分校策略結盟，今日展開高年級山野教育...

文華高中學生走進國際 與日本高中互動、實踐文化傳統交流

台中文華高中本月15日至20日舉辦「文華高中 × 日本麗澤高中 × 麗澤大學國際交流活動」，結合校園學習、城市踏查、文化...

奧會主席蔡家福力挺公益 普慈共修會照亮東北角

台北市普慈共修會顧問、現任中華奧會主席蔡家福，長期關懷偏鄉教育與學童福祉，普慈共修會也已連續十多年深入東北角地區進行物資捐贈。今(18)日於瑞芳國中舉辦「114普慈寒冬送暖愛心高峰會」活動，以實際行動為寒冬中的校園注入溫暖與希望，瑞芳區長楊勝閔亦到場支持這項愛心公益行動。

私校教職員淪勞權孤兒 高教工會連署：立法保障資遣費、提高退撫金

高教工會今天召開記者會，指我國私立學校長年是教育勞動體系的重災區，教職員遭強制資遣卻無資遣費；再者，私校教職員退休金提撥...

幼兒園昨推「4天3夜澳門珠海」畢旅引熱議 今園方緊急取消公告原因曝光

雲林縣一家私立幼兒園昨天發出澳門、珠海4天3夜的親子畢業旅行通知單，在網路引起熱議，有家長認為經濟許可可以參加，也有家長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。