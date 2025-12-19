深耕山野教育 台南長安國小師生挑戰山海圳水利古道

台南市安南區長安國小長期深耕山海圳國家綠道山野教育，結合台江校訂課程並與台南社大台江分校策略結盟，今日展開高年級山野教育走讀活動，挑戰全長4.5公里烏山嶺水利古道，包含好漢坡的山徑。

校長廖佳慶表示，推動山野教育是將永續觀念具象化，讓學生走出課本，透過實地踏察，並連結「山海圳國家綠道」，引導學生透過踏溯東西口水利古道，觀察泥岩峭壁地形與野生動植物排遺，從中體悟生命教育與生態平衡的重要性。

台南社大台江分校執行長吳茂成指出，山海圳國家綠道是台江流域社群共同倡議催生的「台灣朝聖之路」。長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，不僅讓高年級學生都有機會踏溯國家綠道，認識多樣性文化及生態之美，更將 SDGs（聯合國永續發展目標）融入課程，並帶領高年級師生規畫6梯次的烏山嶺東水利古道踏溯及大凍山步道活動，展開山野探索之旅。

今天有台江綠道志工、登山社員共同陪伴同學，教導登山技巧，從東口出發，越過500多階梯的好漢坡，經過九芎與相思樹共構的「久久相思門」，最後，抵達海拔543的水準點，沿途引導學生觀察黃荊、山棕等植物，也發現山羌的排遺，了解一百年前，水利先賢開拓東西口引水隧道的艱辛，家裡才有乾淨的水可以飲用，農田裡才有水源灌溉。 南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「烏山嶺水利古道」。圖／社大台江分校提供

