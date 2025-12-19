斥資280萬重新打造 苑裡鎮文苑國小「文苑悅讀城堡」社區共讀站啟用

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
文苑國小重新打造的「文苑悅讀城堡」全齡友善的閱讀空間，今天在縣長鍾東錦夫人陳美琦及地方民意代表見證下正式揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮文苑國小創校逾 70 年，原有圖書室設備老舊、動線傳統，經縣府補助280萬元，協助學校重新打造「文苑悅讀城堡」全齡友善的閱讀空間，今天在縣長鍾東錦夫人陳美琦及地方民意代表見證下正式啟用。

文苑國小「文苑悅讀城堡」社區共讀站今天舉辦啟用儀式，縣長夫人陳美琦、苑裡鎮長劉育育、鎮代會主席洪晃琦以及地方民意代表等人受邀到場共同揭牌，期許藉由明亮、柔和、溫馨及舒適的閱讀環境，成為社區長者、家長、學童與幼兒共同學習的基地，讓大人小孩在書海中找到生活樂趣。

校方表示，設計共讀站融入苑裡房裡古城城牆與古厝意象，打造「文苑悅讀城堡」並規畫閱讀角落，讓學子拿到書就能窩在自己舒適的小天地徜徉書海。

隨後一行人在學童的導覽下參觀共讀站，認真聽完每位孩子的用心介紹，陳美琦並特別送上小禮物對他們的表現給予高度肯定。

陳美琦也分享說，文苑悅讀城堡結合地方文化色彩，日前女兒可可從美國回來休假，便跟她分享要獲得高級多巴胺要透過運動、閱讀，因此讓孩子先認識自己生長的地方，再認識世界是非常重要的一件事，開闊視野豐富知識，更能在此建立更好的情感。

