彰化學生人數總量管制最久湖北國小校慶 獲贈大石刻二字勉勵學童

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣學生人數總量管制歷史悠久學校湖北國小，獲贈一顆大石坐鎮大門入口處。記者簡慧珍／攝影
彰化縣學生人數總量管制歷史悠久學校湖北國小，獲贈一顆大石坐鎮大門入口處。記者簡慧珍／攝影

彰化縣學生人數總量管制最悠久的湖北國小，明天迎來20周年校慶，獲家長會長巫佳燈以家族企業名義捐贈1顆大石，學校思來想去，決定取材唐朝書家顏真卿撰寫「勸學詩」意義，委請書法家朱俊麟書寫「勤學」二字鐫刻石上，放在大門人口處期勉學生勤奮向學。

湖北國小為分散湖東國小過多學生，籌備設校期間先招生，借用湖東教室上課，民國95年設校後，師生搬回湖北，到民國98年第六屆招收六班，學生人數爆滿，被縣政府列入學生人數總量管制，迄今沒解除，是全縣管制時間最長的學校。

二十周年校慶前夕，湖北國小獲家長會長巫佳燈以家族企業「見誠工業股份有限公司」名義，捐贈一顆白色大石，學校希望融入教育意義，邀請書法家朱俊麟書寫「勤學」二字，靈感來自唐朝書法家顏真卿的勸學詩「三更燈火五更雞，正是男兒讀書時。黑髮不知勤學早，白首方悔讀書遲。」結合書法的堅毅、穩重神韻，符合湖北國小教育理念。

湖北國小校慶特色另設「湖北名人堂」、傑出校友的公告牆面，名人堂已有5名校友入選，值得一提的是第四屆校友李婉瑄2013年當選少年桌球國手，如今已大學畢業，回到湖北擔任代理教師，第六屆校友陳誼倫2014年當選少年桌球國手，現為國防醫學院高材生。

校長莊世雄表示，名人堂遴選在學期間在學業以外有特殊優異表現者，傑出校友仍在徵集中；學校同時展出地方特色產業羽絨、自行車兩大製造業，家長提供半世紀前到農家收購鴨毛、鵝毛的腳踏車和袋子，及羽毛到羽絨的樣本，期待社區民眾到校參觀。

彰化縣湖北國小展示學區特色產業的工具。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小展示學區特色產業的工具。記者簡慧珍／攝影

