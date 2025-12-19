高雄市明義國小推動歌仔戲入校 延續本土文化
高雄市明義國小推廣台灣本土傳統戲曲，近日邀請高雄市傳統戲曲推廣教育協會執行校園展演計畫「街頭小霸王」，讓學生近距離體驗歌仔戲的魅力。
明義國小今天發布新聞稿表示，為了貼近學生的生活，歌仔戲演員在表演方式上做了巧思與創新，不僅帶入時下流行的「16蹲」表演，還有逗趣的台詞設計，學生時而哈哈大笑、時而拍手歡呼。
活動由明華園戲劇世家第3代、協會理事長陳昭錦主演，不僅讓學生欣賞歌仔戲傳統「唱」、「念」、「做」、「打」、「接」等技法；劇中更融合「周處除三害」典故展現反霸凌、拒絕毒品與避免沉迷3C等重要教育議題，展現寓教於樂的教育意義。
明義國小表示，學生初次體驗歌仔戲表演，還有4個學生受邀上台與團員同台演出，高潮迭起的劇情，讓學生看得目不轉睛、驚呼連連。
明義國小校長林淑芳致詞表示，童年時期接觸熱鬧的廟會時，最期待的廟口戲劇就是歌仔戲，只是社會變遷快速，粉墨登場的歌仔戲對於AI世代學生們而言全然陌生，為延續本土文化的薪傳，極力促成這一場校園展演計畫。
國小二年級學生王珮如說，這是她第一次看到歌仔戲，演仙女的姊姊衣服非常漂亮，頭上亮晶晶的裝飾真美麗，演員說話好溫柔，唱歌真的非常開心。
