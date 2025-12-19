好消息！苗栗縣府下周將與新竹頂大簽約設立學院及實中
苗栗縣政府力爭科學園區在苗栗設置實驗中學，但中央及國科會似乎意願不足，等待時間遙遙無期，縣長鍾東今天在議會透露，將與新竹市一所頂尖大學共同合作以「實驗教育」目標在縣內開辦一所學院及附屬實驗中學，此方案獲得教育部支持鼓勵，將在下周與這所新竹頂大簽約。
鍾東錦日前接受聯合報專訪，不諱言強調他上任後，最失望、也最艱難的問題就是爭取苗栗實中，他百思不解，苗栗縣有竹南、銅鑼科學園區，加上新竹科學園區外溢，但「苗北的學生竟沒有教室」可用，每年考上赴新竹念高中有三、四百人，3年約1000人，讓他很頭痛，爭取一所實中竟然這麼困難，反觀屏東、嘉義連園區都還沒好，就已有實驗中學，比較之下，讓人覺得苗栗好像是被人家比較不疼的小孩。
鍾東錦今天指出，他向國科會爭取苗栗園區實中，也願意提供校地，但一些縣市即使撥地，國科會就是遲遲不設校；縣府因此改變方式，與新竹的頂尖大學合作在苗栗開辦學院及附屬實驗中學，方便讓縣內學子，從幼兒園以上就進入頂尖優質中學就讀，也符合教育部「就近入學」政策，這所學院將提供學士後的研究學程，為台灣企業培養高學歷人才，這所新竹頂大已先投入6000萬元辦理整體規畫，縣府方面也會支應縣款、尋求企業捐款支持。
苗栗縣近年來，竹南、頭份人口持續增加，包括照南國中、頭份國中招生每年都爆滿，114學年大幅增班，但教室不足，只能將專科教室改為普通教室，或以組合屋應急，地方上爭取設置苗栗科學園區實驗中學的聲浪高張。至於實中設校地點，包括已停辦的亞太技術學院、竹南縣立大同高中附近、後龍高鐵特定區內的新港高中預定地都是選項，因頂大學院案下周才會簽約定案，縣府表示目前不便公布設校地點及相關細節。
