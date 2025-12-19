文華高中學生走進國際 與日本高中互動、實踐文化傳統交流

台中文華高中本月15日至20日舉辦「文華高中 × 日本麗澤高中 × 麗澤大學國際交流活動」，結合校園學習、城市踏查、文化互動與SDGs永續發展議題，帶領學生走出課堂、走進真實世界，打造一場以「學生為主體、做中學習」為核心的國際學習行動。

校方表示，此次交流不僅是例行的跨國互訪，更強調深度學習與實際參與。活動設計以「做中學、學中行」為理念，學生不再只是被動的參與者，而是成為行前研究、實地導覽與成果分享的策劃者與執行者，透過親身觀察與跨文化比較，培養國際視野與公共思考能力。

帶隊教師王筱玫說，行程特別安排學生搭乘日本大眾運輸系統，走入東京都內重要城市場域，包括日本國會議事堂、東京車站、皇居與淺草寺等地，讓學生在真實的城市空間中理解政治制度、歷史文化、交通建設與都市規劃。

文華高中組長廖彩珍則表示，所有導覽內容皆由學生行前蒐集資料、閱讀文獻並完成準備，抵達日本後由學生親自導覽，展現學習成果。

在導覽過程中，學生以台灣城市經驗作為對照，觀察並比較日本與台灣在城市發展脈絡、公共空間使用、歷史保存與現代化共存等面向的差異，並嘗試將課堂知識轉化為具體論述，向同儕與外國師生說明自己的觀點。帶隊老師認為，這樣的學習歷程不只是「看見世界」，更重要的是透過比較與反思，重新理解自身所處的文化與城市。

其中，參訪日本國會議事堂被視為本次行程的一大亮點。學生在同儕導覽引領下，深入認識日本的政治制度與立法運作，理解民主政治如何在制度與空間中被實踐。隨後前往東京車站，學生也從歷史建築保存的角度，將東京車站與台中車站進行比較，討論不同城市在古蹟保存與現代發展之間的取捨與策略。

在淺草寺行程中，學生更換上日本傳統和服，實地進行文化導覽，吸引不少國際觀光客駐足。學生不僅介紹寺廟歷史與祭典文化，也從中體會日本社會對傳統文化的尊重與保存精神。有學生分享，站在淺草寺中導覽時，深刻感受到歷史與現代共存的力量，對文化傳承有了更深的理解。

此外，文華高中學生也與麗澤大學的國際學生共同以SDGs永續發展目標為主題，進行英語簡報與討論交流。學生分享台灣在環境與社會議題上的觀察與行動經驗，並在跨國對話中理解全球共同面臨的永續挑戰，進一步思考青年世代能如何回應時代需求。

文華高中主任李佳浤表示，國際交流的價值不在於走訪多少景點，而在於學生是否能在真實情境中學會觀察、比較、溝通與承擔。透過此次交流，學生在語言能力、文化理解與公共思考上都有明顯成長，也讓國際教育從一次性的「活動」，轉化為可被累積與反思的「學習歷程」。

校方指出，未來將持續深化「理解在地、連結國際、回應時代需求」的教育實踐，培養能與世界對話、並以行動回應社會的青年行動家。此次踏上日本土地的學生也紛紛表示，這趟交流帶來的學習感受，遠超過課堂所能提供，讓他們重新看見世界，也重新認識自己。

