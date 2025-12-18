奧會主席蔡家福力挺公益 普慈共修會照亮東北角

台北市普慈共修會顧問、現任中華奧會主席蔡家福，長期關懷偏鄉教育與學童福祉，普慈共修會也已連續十多年深入東北角地區進行物資捐贈。今(18)日於瑞芳國中舉辦「114普慈寒冬送暖愛心高峰會」活動，以實際行動為寒冬中的校園注入溫暖與希望，瑞芳區長楊勝閔亦到場支持這項愛心公益行動。

普慈共修會號召約20多位志工出席，東北角地區共計21間學校代表亦到場共襄盛舉，現場氣氛溫馨感人。普慈共修會捐贈物資內容豐富且實用，包含學童布鞋、棉被、枕頭及被套、補蚊燈，並提供各校保健中心經費補助，另特別捐贈瑞芳國中一台輪椅，實質協助校園照護需求。

普慈共修會榮譽理事長葉展慈表示，長期以來秉持「取之社會、用之社會」的精神，希望透過持續的關懷行動，減輕學校與家庭的負擔，也讓孩子們在寒冬中感受到社會的溫暖與支持。

瑞芳國中及與會學校代表對普慈共修會多年來不間斷的善行表達誠摯感謝，並表示這份長期穩定的支持，對學校而言意義深遠，將成為師生持續前行的重要力量。

此外，台北市普慈共修會顧問蔡家福今年當選中華奧會主席，長期投入體育推廣與公益服務有目共睹。顧問蔡家福表示，體育不僅能強健體魄，更能培養孩子的自信與團隊精神，因此特別關心地方體育發展，並持續為偏鄉學校爭取相關資源，期盼讓更多孩子擁有公平的學習與成長機會。

