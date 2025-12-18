私校教職員淪勞權孤兒 高教工會連署：立法保障資遣費、提高退撫金

高教工會今天召開記者會，指我國私立學校長年是教育勞動體系的重災區，教職員遭強制資遣卻無資遣費；再者，私校教職員退休金提撥率也低於公立學校。工會即日起發動連署，之後會將連署書提交立法院、教育部，要求正視私校教職員工權益。

高教工會組織部主任林柏儀表示，當前私立大專校院教職員約2.7萬人，占全體大專校院教職員近6成，台灣長期依靠私立大專校院提供教育，但近年少子化下招生不易，學校卻多把壓力轉嫁教職員工，增加其工作強度如幫忙招生，或乾脆刪減福利或薪級，甚至將教師用完就丟，強制資遣。

但林柏儀說，法律卻未保障私校教職員遭強制資遣、提前逼退時可領資遣費，導致私校常將發資遣費當作施恩甚至談判威脅籌碼，如有學校曾表示，要員工簽提前離退同意書才願給資遣費；更有學校要求，教職員可拿資遣費，但過去的欠薪要先拋棄。

林柏儀表示，目前僅私校退場條例規定，遭列為專案輔導學校者才需給資遣費，但不少學校在進入專輔前已開始逼退教師，教育部唯一做的事，是鼓勵學校發資遣費，學校若願發放，教育部將給予補助，「意思是學校施恩給予補助，不想施恩就隨他去嗎？」要求改正立法疏漏。

另外，高教工會也批評，現行私校教職員退休金提撥率為12%，低於公校退撫新制提撥率15%，林柏儀說，與一般勞工相比，雇主退休金法定提撥率為6%，私校雇主卻只需提撥3.9%，也因提撥率偏低，若以現行編制內教師平均年資25年計，私校教師退休後退撫給付加上公保年金，所得替代率僅3成，遠低於公校職員的逾5成。此結果導致優秀教師都想到公校任職，不僅是公、私校間的不平等，也影響人才流動。

長庚大學通識中心教授鄭惠芳表示，現行私校即便沒有立即退場的壓力，近年也開始縮編，但私校教師面臨資遣時卻連基本的資遣費保障都沒有，一樣是勞動者、一樣提供心力，卻被制度排除於勞權外，呼籲應立即修法，給予非自願離職慰助金並提高退休金提撥率，不要再當勞權孤兒。

開南大學電影與創意媒體學系教授黃品堯說，有人一直認為教授過太爽、拿太多福利，但其實不然，「我們只是爭取基本保障」。要求政府做該做的事，也是守護台灣勞權的底線，呼籲私立大專校院應具備勞權意識。

高教工會表示，連署於今天開跑，主張提高私校教職員退撫提撥率，比照公教退撫新制提撥率15%；再者，應明定私校教職員若遭資遣，應立法保障其資遣費，至少比照一般勞工每1年資發給0.5個月薪給。要求修法不能再等。

