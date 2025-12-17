高雄鳳林國中結合科普皮影戲 獲選元大公益圓夢計畫

快訊

中央社／ 台北17日電

第9屆Dream Big元大公益圓夢計畫有8個團體獲選，面臨遷村與少子化挑戰的高雄市鳳林國中，將科普教室結合皮影文化，推動皮影戲並製作Podcast節目，開啟科普教育新風貌。

元大金控暨元大文教基金會今天發布新聞稿指出，元大金控與元大文教基金會發起「Dream Big元大公益圓夢計畫」，今年正式邁入第9屆，以「翻越山海，育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」、「社區共好，追夢不老」等方向投入社會關懷。

第9屆Dream Big元大公益圓夢計畫共有8個圓夢團體獲選，面臨遷村與少子化挑戰的高雄市鳳林國中，將科普教室結合在地皮影藝術文化，推動皮影戲並製作Podcast節目，用聲音記錄社區記憶，以「說一段戲、學一門課」方式，開啟科普教育新風貌。

僅有42名學生的偏遠小校台東縣成功鎮三仙國小，則以廢棄浮球製成的「寶抱鼓」，陪伴孩子學習音樂，融合環保意識並連結部落捕魚文化，將走出台東快閃演出，敲響自信與文化認同。

因應網路詐騙手法日益翻新，無礙玩家生活關懷協會將培訓罕病及身障者成為數位AI與防詐騙講師，前進社區服務經濟弱勢與長者，結合元大企業志工金融防詐課程，實現經濟自立與社區服務的雙重賦能。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，數位科技普及，為生活帶來便利，也為弱勢帶來更多詐騙威脅；今年圓夢計畫突破傳統公益框架，企業志工不僅前進社區陪伴青銀童共學與身障者自立，更結合元大金融本業優勢，為圓夢者規劃金融防詐與理財課程，並開辦數位培力工作坊，讓公益行動不僅僅是單點援助，更是系統性的經營力提升。

公益 身障者 詐騙 少子化

