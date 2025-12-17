高雄鳳林國中結合科普皮影戲 獲選元大公益圓夢計畫
第9屆Dream Big元大公益圓夢計畫有8個團體獲選，面臨遷村與少子化挑戰的高雄市鳳林國中，將科普教室結合皮影文化，推動皮影戲並製作Podcast節目，開啟科普教育新風貌。
元大金控暨元大文教基金會今天發布新聞稿指出，元大金控與元大文教基金會發起「Dream Big元大公益圓夢計畫」，今年正式邁入第9屆，以「翻越山海，育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」、「社區共好，追夢不老」等方向投入社會關懷。
第9屆Dream Big元大公益圓夢計畫共有8個圓夢團體獲選，面臨遷村與少子化挑戰的高雄市鳳林國中，將科普教室結合在地皮影藝術文化，推動皮影戲並製作Podcast節目，用聲音記錄社區記憶，以「說一段戲、學一門課」方式，開啟科普教育新風貌。
僅有42名學生的偏遠小校台東縣成功鎮三仙國小，則以廢棄浮球製成的「寶抱鼓」，陪伴孩子學習音樂，融合環保意識並連結部落捕魚文化，將走出台東快閃演出，敲響自信與文化認同。
因應網路詐騙手法日益翻新，無礙玩家生活關懷協會將培訓罕病及身障者成為數位AI與防詐騙講師，前進社區服務經濟弱勢與長者，結合元大企業志工金融防詐課程，實現經濟自立與社區服務的雙重賦能。
元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，數位科技普及，為生活帶來便利，也為弱勢帶來更多詐騙威脅；今年圓夢計畫突破傳統公益框架，企業志工不僅前進社區陪伴青銀童共學與身障者自立，更結合元大金融本業優勢，為圓夢者規劃金融防詐與理財課程，並開辦數位培力工作坊，讓公益行動不僅僅是單點援助，更是系統性的經營力提升。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言