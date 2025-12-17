快訊

幼兒園昨推「4天3夜澳門珠海」畢旅引熱議 今園方緊急取消公告原因曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣一家私立幼兒園昨天發出澳門、珠海4天3夜的親子畢業旅行通知單，在網路引起熱議，今天下午園方發出公告取消該旅遊行程，園方表示，起心動念是想提供家長更多選擇，消息曝光後，收到很多多元意見，經評估後，才決定取消。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣一家私立幼兒園昨天發出澳門、珠海4天3夜的親子畢業旅行通知單，在網路引起熱議，有家長認為經濟許可可以參加，也有家長認為澳門不適合小朋友，今天下午園方發出公告取消該旅遊行程，園方表示，起心動念是想提供家長更多選擇，消息曝光後，收到很多多元意見，經評估後，才決定取消。

該幼兒園家長昨收到親子畢業旅行通知單，指老師們今年至澳門、珠海員工旅遊，整體反應熱烈，行程內容也被認為非常適合幼兒參與，為了讓孩子在幼兒園階段留下最珍貴的親子回憶，園方規畫明年5月舉辦4天3夜澳門、珠海「親子畢業旅行」，費用一人約2萬3至2萬5千多元不等。

相關訊息在網路引起熱議，有網友說「太貴了」、「好扯，幼稚園都出國玩了」、「幼稚園老師居然敢帶出國」、「幼稚園去澳門能幹嘛」，也有人留言說幼兒園畢業旅行是去日本、香港迪士尼，還有家長說，「孩子剛畢業，媽媽很想去」。

今天下午園方發出公告表示，「感謝家長們透過網路與各種管道給予園方寶貴的提醒與建議，讓我們能更周全地思考。針對115年國外親子旅遊，因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消本次規劃。誠摯感謝家長的關心、提醒與體諒，我們將持續以孩子的安全、學習與幸福為最重要的考量。」

幼兒園長表示，學校每年規畫的畢業旅行都是去車埕搭火車一日遊，明年也是相同行程，澳珠行程僅是提供家長另一個選擇的機會，並非強迫參加，也沒有力推，因相關討論出現多元意見，因此多方評估後決定取消，若家長真的想帶孩子出國，可以自行與旅行社接洽。

雲林縣一家私立幼兒園昨天發出澳門、珠海4天3夜的親子畢業旅行通知單，在網路引起熱議，今天下午園方發出公告取消該旅遊行程。記者陳雅玲／攝影
雲林縣一家私立幼兒園昨天發出澳門、珠海4天3夜的親子畢業旅行通知單，在網路引起熱議，今天下午園方發出公告取消該旅遊行程。記者陳雅玲／攝影

