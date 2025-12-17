黑松助環境教育寫新頁 桃園社子國小獲「永久綠旗」

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黑松教育基金會董事長張斌堂（左8）參與社子國小插秧活動。圖／黑松教育基金會提供
黑松教育基金會董事長張斌堂（左8）參與社子國小插秧活動。圖／黑松教育基金會提供

黑松教育基金會長期陪伴桃園市學校推動環境教育，連續4年取得「臺美生態學校認證」最高榮譽「綠旗」數，全國第一；其中新屋區社子國小經過9年努力，12月通過第4次綠旗認證，成為桃園第1所「永久綠旗」學校，基金會和黑松公司還協助師生赴日參訪交流，開拓國際視野。

黑松教育基金會表示，透過「愛地兒點子」、「綠+校園生態」、「尋。耕課程」等計畫，與多所桃園學校合作發展環境教育，2016年起，社子國小開始參與「綠+校園生態」計畫，從最初的「臺美生態學校認證」銅牌、銀牌累積實力，不但成為桃園第一所「永久綠旗」學校，今年還獲得環境教育獎，將代表桃園角逐「國家環境教育獎」。

教育局表示，社子國小將環境教育政策落實於課程與行動中，期待未來透過教育局與學校共同努力，持續培育具環境責任感的下一代。

社子國小位於稻田間，全校只有58名學生，校長賴美娟2018年到任，發現新屋是桃園最大的米倉，學校有發展食農教育與客家文化教育的潛力，於是與黑松教育基金會合作，建立社子國小獨有的校本課程。

賴美娟形容自己這些年就像在為老師們搭鷹架，配合108課綱政策，將原先鬆散的單次活動，轉化為有系統的課程，一開始和主任推動，到現在全校老師自發動起來，連學生變得有動力、有自信，更對這片土地充滿驕傲，也讓社子國小翻轉劣勢，吸引越來越多家長讓孩子讀社子國小。

為了打開孩子的視野，黑松基金會參與安排社子國小首次國際交流，透過日本觀光局媒合兩所日本小學交流，社子國小的學生這些年歷經自主思考與學習，即便第一次踏上異國的土地，也不退縮，而能運用簡單的英日語溝通，第一次和日本小學生見面就打成一片。

此次赴日參訪，黑松公司不僅在經費上支持，知道全校師生辦義賣籌出國經費，公司員工還自掏腰包滿足學生的夢想。

