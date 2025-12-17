快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

台中市忠明國小羽球隊小將 勇奪國小盃羽球賽銅牌

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市西區忠明國小羽球隊教練何佳穎(右)與選手羅莛捷(左)合影。圖／忠明國小提供
台中市西區忠明國小羽球隊教練何佳穎(右)與選手羅莛捷(左)合影。圖／忠明國小提供

台中市西區忠明國小體育班戮力培養羽球及軟網選手，其中羽球隊在教練團帶領下，三年級羅莛捷在今年全國國小盃羽球錦標賽，勇奪五年級男子單打銅牌；四年級楊芯米則越級挑戰五年級女子單打賽事，榮獲第九名佳績，為校爭光。

忠明國小羽球隊選手羅莛捷，二年級加入校隊，球齡3年，在握拍訓練不到1個月的時間，隨隊參加台中市長盃低年級男單，比賽結束後因挫折於場邊爆哭，也讓他心中種下想要變強的種子。

羅莛捷升上三年級後，參加各項比賽已經能出三角預賽，也隨教練前往馬來西亞進行移地訓練，獲得國際比賽U10男單第三名。今年全國國小盃羽球錦標賽，他387名選手中一路晉級，最終奪得銅牌。

另一位四年級楊芯米，則挑戰五年級女子單打賽事，在180位選手中一路過關斬將，勇闖五年級女子單打前十六強，榮獲第九名佳績；其越級挑戰的精神，令學校與有榮焉。

忠明國小指出，羽球隊在何佳穎教練及教練團的努力下，帶領孩子精進球技，並學習做人做事的態度，於羽球中學習認識自己、涵養挑戰自己，以及永不放棄的人生觀。

台中市西區忠明國小三年級羅莛捷在今年全國國小盃羽球錦標賽，勇奪五年級男子單打銅牌；四年級楊芯米則越級挑戰五年級女子單打賽事，榮獲第九名佳績。圖／忠明國小提供
台中市西區忠明國小三年級羅莛捷在今年全國國小盃羽球錦標賽，勇奪五年級男子單打銅牌；四年級楊芯米則越級挑戰五年級女子單打賽事，榮獲第九名佳績。圖／忠明國小提供

教練 馬來西亞

延伸閱讀

羽球／BWF年終總決賽 男雙王齊麟邱相榤首戰頭號種子

桌球／瓦解3局點逆轉勝！唯一希望林昀儒闖WTT總決賽8強

馬祖縣長盃羽球賽開打 逾200選手參賽

網球／凱靖大衛盃暨U18錦標賽決賽落幕 冠軍揭曉孟慶洋連霸全排男單

相關新聞

台中市忠明國小羽球隊小將 勇奪國小盃羽球賽銅牌

台中市西區忠明國小體育班戮力培養羽球及軟網選手，其中羽球隊在教練團帶領下，三年級羅莛捷在今年全國國小盃羽球錦標賽，勇奪五...

家長也想去...幼兒園畢旅推澳門、珠海4天3夜遊 網路引議論

日前有高中畢業旅行全班0人參加，雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論，有網友說「太貴了」、...

山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工

新北市淡水區中泰國小位於山區，是一所小型學校，校內晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就會有漏水的情況發生，經過市議員陳偉杰爭取經費後，終於在年底前完成改善工程，學校邀請市議員及全校師生一起貼上學生所畫的小青蛙，透過慶祝儀式感謝讓學生有更好的學習環境。

淡水國小學童千件陶藝作品 拼貼公共生態藝術牆

為了迎接淡水國小130週年的來到，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，準備將8百多位學童，共1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，而這些作品都是以校園當中的生態意象，包括了花、樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。

明仁美術班畢業展今開幕 「藝難評」主題展出學生多元創作成果

苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展，校方表示今年畢業展以「藝難評」主題，集結26名應屆...

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

數學不會就是不會？日前有位網友表示，他以前明明做過許多數學題，但家中小孩一拿國中數學、英文來問，他竟發覺自己已經「全忘光」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。