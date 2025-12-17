台中市忠明國小羽球隊小將 勇奪國小盃羽球賽銅牌
台中市西區忠明國小體育班戮力培養羽球及軟網選手，其中羽球隊在教練團帶領下，三年級羅莛捷在今年全國國小盃羽球錦標賽，勇奪五年級男子單打銅牌；四年級楊芯米則越級挑戰五年級女子單打賽事，榮獲第九名佳績，為校爭光。
忠明國小羽球隊選手羅莛捷，二年級加入校隊，球齡3年，在握拍訓練不到1個月的時間，隨隊參加台中市長盃低年級男單，比賽結束後因挫折於場邊爆哭，也讓他心中種下想要變強的種子。
羅莛捷升上三年級後，參加各項比賽已經能出三角預賽，也隨教練前往馬來西亞進行移地訓練，獲得國際比賽U10男單第三名。今年全國國小盃羽球錦標賽，他387名選手中一路晉級，最終奪得銅牌。
另一位四年級楊芯米，則挑戰五年級女子單打賽事，在180位選手中一路過關斬將，勇闖五年級女子單打前十六強，榮獲第九名佳績；其越級挑戰的精神，令學校與有榮焉。
忠明國小指出，羽球隊在何佳穎教練及教練團的努力下，帶領孩子精進球技，並學習做人做事的態度，於羽球中學習認識自己、涵養挑戰自己，以及永不放棄的人生觀。
