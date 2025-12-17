快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

家長也想去...幼兒園畢旅推澳門、珠海4天3夜遊 網路引議論

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論，圖為園方門口張貼該行程的海報。記者陳雅玲／攝影
雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論，圖為園方門口張貼該行程的海報。記者陳雅玲／攝影

日前有高中畢業旅行全班0人參加，雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論，有網友說「太貴了」、「好扯，幼稚園都出國玩了」、「老師感覺壓力很大」，也有家長說很想去，該幼兒園表示，有老師去過該行程，覺得很適合親子同行，因此提供家長不同親子旅遊選擇，不強迫參加，昨發出通知單，已有許多家長回饋想去，學校另有安排國內一日畢業旅行活動。

雲林縣某幼兒園家長昨天收到畢業旅行通知單，指老師們今年至澳門、珠海員工旅遊，整體反應熱烈，行程內容也被認為非常適合幼兒參與，為了讓孩子在幼兒園階段留下最珍貴的親子回憶，園方規畫明年5月舉辦4天3夜澳門、珠海「親子畢業旅行」，費用一人約2萬3至2萬5千多元不等。

通知單上表示，行程精選深受親子喜愛的「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，孩子將能近距離接觸海洋生物、觀賞煙火秀、長隆馬戲秀與眾多精采劇場表演，並入住主題特色酒店與企鵝一起享用早餐，與家人一起創造最珍貴的童年回憶。

有家長將通知單貼到網路社群指現在幼兒園這麼競爭嗎，立刻引起網友討論，有網友說「太貴了」、「好扯，幼稚園都出國玩了」、「幼稚園老師居然敢帶出國」、「幼稚園去澳門能幹嘛」，也有人留言說幼兒園畢業旅行是去日本、香港迪士尼，還有家長說，「孩子剛畢業，媽媽很想去」。

該幼兒園長表示，學校每年孩子的畢業旅行都是去車埕搭火車一日遊，明年也是相同行程，澳門、珠海行程是學校老師員工旅遊行程，認為非常適合親子旅遊，所以提供家長另一個選擇的機會，並非強迫參加，也沒有力推，單純提供資訊，若順利成團，學校會派老師隨團。

通知單昨天發出後，很多家長回饋想參加，希望進一步了解行程細節，也有家長想邀朋友一起參加，園長表示，也有家長不想去，該行程採自由參加，絕對沒有強迫。

該幼兒園鐘姓家長表示，出國畢業旅行應視各家庭經濟狀況參加，如果經濟許可，有家長陪同或是想帶孩子出國，時間又允許，會想報名參加。

另一幼兒園長則認為，不是每個家長都有足夠能力帶孩子出國，當孩子想去卻礙於經濟問題不能參加，可能會造成困擾，親子之間的溝通及學校的教育都需要特別留意，且幼兒園的孩子抵抗力較差，出國旅遊恐遇突發生病，家長與園所都需做好事前準備，老師壓力會很大。

雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論。圖／翻攝自網路
雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論。圖／翻攝自網路

幼兒園 出國旅遊 行程

延伸閱讀

幼兒園畢旅飛澳門！ 「澳門、珠海4天3夜」團費2.5萬元網看傻 家長曝：要去這樂園

哥倫比亞巴士畢業旅行墜崖 至少16高中生、1司機身亡

高三「沒人參加畢旅」！班導宣布正常上課 引網友回憶畢旅很兩極

澳門魅力再發現 老城區新面孔 鑽入巷弄探訪時光故事

相關新聞

台中市忠明國小羽球隊小將 勇奪國小盃羽球賽銅牌

台中市西區忠明國小體育班戮力培養羽球及軟網選手，其中羽球隊在教練團帶領下，三年級羅莛捷在今年全國國小盃羽球錦標賽，勇奪五...

家長也想去...幼兒園畢旅推澳門、珠海4天3夜遊 網路引議論

日前有高中畢業旅行全班0人參加，雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論，有網友說「太貴了」、...

山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工

新北市淡水區中泰國小位於山區，是一所小型學校，校內晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就會有漏水的情況發生，經過市議員陳偉杰爭取經費後，終於在年底前完成改善工程，學校邀請市議員及全校師生一起貼上學生所畫的小青蛙，透過慶祝儀式感謝讓學生有更好的學習環境。

淡水國小學童千件陶藝作品 拼貼公共生態藝術牆

為了迎接淡水國小130週年的來到，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，準備將8百多位學童，共1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，而這些作品都是以校園當中的生態意象，包括了花、樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。

明仁美術班畢業展今開幕 「藝難評」主題展出學生多元創作成果

苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展，校方表示今年畢業展以「藝難評」主題，集結26名應屆...

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

數學不會就是不會？日前有位網友表示，他以前明明做過許多數學題，但家中小孩一拿國中數學、英文來問，他竟發覺自己已經「全忘光」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。