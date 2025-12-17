家長也想去...幼兒園畢旅推澳門、珠海4天3夜遊 網路引議論

日前有高中畢業旅行全班0人參加，雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論，有網友說「太貴了」、「好扯，幼稚園都出國玩了」、「老師感覺壓力很大」，也有家長說很想去，該幼兒園表示，有老師去過該行程，覺得很適合親子同行，因此提供家長不同親子旅遊選擇，不強迫參加，昨發出通知單，已有許多家長回饋想去，學校另有安排國內一日畢業旅行活動。

雲林縣某幼兒園家長昨天收到畢業旅行通知單，指老師們今年至澳門、珠海員工旅遊，整體反應熱烈，行程內容也被認為非常適合幼兒參與，為了讓孩子在幼兒園階段留下最珍貴的親子回憶，園方規畫明年5月舉辦4天3夜澳門、珠海「親子畢業旅行」，費用一人約2萬3至2萬5千多元不等。

通知單上表示，行程精選深受親子喜愛的「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，孩子將能近距離接觸海洋生物、觀賞煙火秀、長隆馬戲秀與眾多精采劇場表演，並入住主題特色酒店與企鵝一起享用早餐，與家人一起創造最珍貴的童年回憶。

有家長將通知單貼到網路社群指現在幼兒園這麼競爭嗎，立刻引起網友討論，有網友說「太貴了」、「好扯，幼稚園都出國玩了」、「幼稚園老師居然敢帶出國」、「幼稚園去澳門能幹嘛」，也有人留言說幼兒園畢業旅行是去日本、香港迪士尼，還有家長說，「孩子剛畢業，媽媽很想去」。

該幼兒園長表示，學校每年孩子的畢業旅行都是去車埕搭火車一日遊，明年也是相同行程，澳門、珠海行程是學校老師員工旅遊行程，認為非常適合親子旅遊，所以提供家長另一個選擇的機會，並非強迫參加，也沒有力推，單純提供資訊，若順利成團，學校會派老師隨團。

通知單昨天發出後，很多家長回饋想參加，希望進一步了解行程細節，也有家長想邀朋友一起參加，園長表示，也有家長不想去，該行程採自由參加，絕對沒有強迫。

該幼兒園鐘姓家長表示，出國畢業旅行應視各家庭經濟狀況參加，如果經濟許可，有家長陪同或是想帶孩子出國，時間又允許，會想報名參加。

另一幼兒園長則認為，不是每個家長都有足夠能力帶孩子出國，當孩子想去卻礙於經濟問題不能參加，可能會造成困擾，親子之間的溝通及學校的教育都需要特別留意，且幼兒園的孩子抵抗力較差，出國旅遊恐遇突發生病，家長與園所都需做好事前準備，老師壓力會很大。 雲林縣有幼兒園為規畫4天三夜澳門、珠海畢業旅行，在網路社群引起討論。圖／翻攝自網路

