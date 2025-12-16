快訊

明仁美術班畢業展今開幕 「藝難評」主題展出學生多元創作成果

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展，以「藝難評」主題展出學生多元創作成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展，以「藝難評」主題展出學生多元創作成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展，校方表示今年畢業展以「藝難評」主題，集結26名應屆畢業生3年來的創作能量，展出逾80件作品，作品從充滿張力的漫畫、靜謐優雅的書畫、富有結構感的立體雕塑，到具有現代視角的設計作品都有，各具特色。

明仁國中指出，「藝難評」不僅是對藝術價值的探討，更是對於多元視角的包容與尊重，希望透過這次展覽，引領觀者在撲朔迷離的藝術世界中探索、辯論、反思，並以不同的角度重新審視藝術與生活的關係。回顧藝術史，從1961年義大利藝術家曼佐尼以「藝術家之糞」挑戰既有的藝術定義，到近年來一根香蕉貼牆竟能以天價成交的事件，當代藝術的價值始終是引人爭議的焦點。

明仁美術班的「年輕藝術家」正視這一現象，學生作品不再僅是單純的技法展示，更是注重理念的傳達與情感的共鳴，每件作品無論是極簡的線條、豐富的色塊或是一幅精心繪製的畫作，都挑戰觀者對藝術本質的固有認知。

展出作品不僅展現學生對素材的靈活運用與情感的細膩表達，其中有多件作品曾獲全國學生美術比賽獎項，彰顯明仁美術班在藝術創作與培育美術人才擁有卓越潛力。此外，明仁美術班學生不僅研習美術專業，課業表現也佳，在竹苗考區升學竹中、竹女，也有畢業生在北北基進入師大附中就讀。

明仁國中校長湯慧敏指出，目前苗栗市有大同國小、明仁國中、苗栗高中設有美術班，學生可就近在市內入學、升學提升美術造詣。美術班在民國84年創班，往年畢業展多在縣府文化觀光局展出，5年前應現任立委、前市長邱鎮軍力邀到市公所展出，已連續5年都在市公所辦展，今年畢業美展將展至明年1月9日，歡迎市民朋友踴躍來欣賞。

明仁畢業美展上午開幕，包括苗栗高中校長巫正成、明仁家長及市民代表、里長多人前來，會場還有提供打卡拍照的框架，氣氛活潑熱絡。

苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展。圖／苗栗市公所提供
苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展。圖／苗栗市公所提供

