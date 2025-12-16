快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

淡水國小學童千件陶藝作品 拼貼公共生態藝術牆

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
學生透過陶藝課程捏陶手作，打造不一樣的校園公共藝術牆。圖／紅樹林有線電視提供
學生透過陶藝課程捏陶手作，打造不一樣的校園公共藝術牆。圖／紅樹林有線電視提供

為了迎接淡水國小130週年的來到，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，準備將8百多位學童，共1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，而這些作品都是以校園當中的生態意象，包括了花、樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。

淡水國小美術班老師郭炎煌表示，日前透過齊柏林基金會，來到學校進行講座，進而帶到校園當中的生態，更要提醒學生要更珍惜淡水國小擁有的美好生態環境與學習樂園。還有荒野保護協會，為學生來介紹校園的生態，透過學習之後，加以觀察並且做出陶藝作品。

這次的公共藝術牆面，以聽見花開的聲音為主，讓學生用自己的作品及感受來呈現，而這一次每位學生在透過陶藝課程當中，進行捏陶手作，用學習觀察後的心情，用更豐富的感受，來製作生態陶藝作品，也期待未來燒製而成後，能夠集合學生的創作，打造不一樣的校園公共藝術牆。

公共藝術 淡水 校園 陶藝

延伸閱讀

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

齊柏林衛星近中午通過台灣上空 與台南地面站通聯12分鐘、健康狀況無虞

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

齊柏林衛星順利進入軌道 卓揆：10點42分首度通過台灣上空

相關新聞

明仁美術班畢業展今開幕 「藝難評」主題展出學生多元創作成果

苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展，校方表示今年畢業展以「藝難評」主題，集結26名應屆...

山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工

新北市淡水區中泰國小位於山區，是一所小型學校，校內晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就會有漏水的情況發生，經過市議員陳偉杰爭取經費後，終於在年底前完成改善工程，學校邀請市議員及全校師生一起貼上學生所畫的小青蛙，透過慶祝儀式感謝讓學生有更好的學習環境。

淡水國小學童千件陶藝作品 拼貼公共生態藝術牆

為了迎接淡水國小130週年的來到，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，準備將8百多位學童，共1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，而這些作品都是以校園當中的生態意象，包括了花、樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

數學不會就是不會？日前有位網友表示，他以前明明做過許多數學題，但家中小孩一拿國中數學、英文來問，他竟發覺自己已經「全忘光」...

國立高科實驗中學新校舍動土 預計2028年5月完工、招收61班

國立高科實驗高級中等學校新建校舍工程今動土，校地位於橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，面積約6.55公頃，工程經...

因應降雨預報 「橘色惡魔」屏東交流演出改至潮州國際滑輪溜冰場

天氣預報顯示，12月20日屏東縣降雨機率偏高，屏東縣政府今16日宣布，「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部台日交流演出，原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。