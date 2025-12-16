淡水國小學童千件陶藝作品 拼貼公共生態藝術牆
為了迎接淡水國小130週年的來到，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，準備將8百多位學童，共1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，而這些作品都是以校園當中的生態意象，包括了花、樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。
淡水國小美術班老師郭炎煌表示，日前透過齊柏林基金會，來到學校進行講座，進而帶到校園當中的生態，更要提醒學生要更珍惜淡水國小擁有的美好生態環境與學習樂園。還有荒野保護協會，為學生來介紹校園的生態，透過學習之後，加以觀察並且做出陶藝作品。
這次的公共藝術牆面，以聽見花開的聲音為主，讓學生用自己的作品及感受來呈現，而這一次每位學生在透過陶藝課程當中，進行捏陶手作，用學習觀察後的心情，用更豐富的感受，來製作生態陶藝作品，也期待未來燒製而成後，能夠集合學生的創作，打造不一樣的校園公共藝術牆。
