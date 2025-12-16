聽新聞
山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工
新北市淡水區中泰國小位於山區，是一所小型學校，校內晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就會有漏水的情況發生，經過市議員陳偉杰爭取經費後，終於在年底前完成改善工程，學校邀請市議員及全校師生一起貼上學生所畫的小青蛙，透過慶祝儀式感謝讓學生有更好的學習環境。
新北市議員陳偉杰表示，這次不只是改善學校的漏水情況，還有學校通往禮堂的樓梯是使用金屬製作，而在學校使用多年經過日曬雨淋的情況之下有許多地方都出現生鏽的情況，加上學校校舍有漏水等情況，這一次都一併改善。
中泰國小校長陳莉君表示，這次非常感謝市議員陳偉杰向市府來爭取經費，為了讓偏遠山區學校的學生也可以有良好設備可以使用，改善這些長久以來的問題，將樓梯換新，並且解決校舍漏水問題，給學生一個舒適安全的學習環境。
