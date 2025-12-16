快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
議員爭取經費改善，讓偏遠山區學校的學生也可以有良好設備可以使用。圖／紅樹林有線電視提供
議員爭取經費改善，讓偏遠山區學校的學生也可以有良好設備可以使用。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中泰國小位於山區，是一所小型學校，校內晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就會有漏水的情況發生，經過市議員陳偉杰爭取經費後，終於在年底前完成改善工程，學校邀請市議員及全校師生一起貼上學生所畫的小青蛙，透過慶祝儀式感謝讓學生有更好的學習環境。

新北市議員陳偉杰表示，這次不只是改善學校的漏水情況，還有學校通往禮堂的樓梯是使用金屬製作，而在學校使用多年經過日曬雨淋的情況之下有許多地方都出現生鏽的情況，加上學校校舍有漏水等情況，這一次都一併改善。

中泰國小校長陳莉君表示，這次非常感謝市議員陳偉杰向市府來爭取經費，為了讓偏遠山區學校的學生也可以有良好設備可以使用，改善這些長久以來的問題，將樓梯換新，並且解決校舍漏水問題，給學生一個舒適安全的學習環境。

漏水 議員 陳偉杰 淡水

延伸閱讀

淡水停水第六天民怨爆棚 民代提自治條例促「補助每戶5萬」

淡水停水4天終於恢復 民代再批應變慢、要求究責補償

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

淡水大停水惹眾怒 民代：市府未苦民所苦

相關新聞

明仁美術班畢業展今開幕 「藝難評」主題展出學生多元創作成果

苗栗市明仁國中美術班今天在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦第28屆畢業美展，校方表示今年畢業展以「藝難評」主題，集結26名應屆...

山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工

新北市淡水區中泰國小位於山區，是一所小型學校，校內晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就會有漏水的情況發生，經過市議員陳偉杰爭取經費後，終於在年底前完成改善工程，學校邀請市議員及全校師生一起貼上學生所畫的小青蛙，透過慶祝儀式感謝讓學生有更好的學習環境。

淡水國小學童千件陶藝作品 拼貼公共生態藝術牆

為了迎接淡水國小130週年的來到，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，準備將8百多位學童，共1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，而這些作品都是以校園當中的生態意象，包括了花、樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

數學不會就是不會？日前有位網友表示，他以前明明做過許多數學題，但家中小孩一拿國中數學、英文來問，他竟發覺自己已經「全忘光」...

國立高科實驗中學新校舍動土 預計2028年5月完工、招收61班

國立高科實驗高級中等學校新建校舍工程今動土，校地位於橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，面積約6.55公頃，工程經...

因應降雨預報 「橘色惡魔」屏東交流演出改至潮州國際滑輪溜冰場

天氣預報顯示，12月20日屏東縣降雨機率偏高，屏東縣政府今16日宣布，「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部台日交流演出，原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。