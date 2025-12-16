國立高科實驗中學新校舍動土 預計2028年5月完工、招收61班

國立高科實驗高級中等學校新建校舍工程今動土，校地位於橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，面積約6.55公頃，工程經費約27億元，預計2028年5月完工；校長陳修平表示，全校包含高中、國中、國小、雙語部和幼兒園，總計61班、1800多位學生，初步規畫園區生約占8成，非園區生約占2成。

配合高雄科學園區發展，打造完整連貫國中小至高中實驗教育體系，培育科技與產業所需人才，國科會在橋頭新市鎮基地打造一所兼具智慧、雙語與永續理念的實驗中學，今年8月1日正式成立，主要招收路科、橋頭、楠梓科學園區學生。

校長陳修平指出，這學年度已經開學，目前設有國小部與國中部，共6班，其中國小部3班、67名學生，國中部3班、12名學生，全校學生人數共79人，課程將以12年國教課綱為基礎，逐步發展科技、雙語與跨域學習特色。

陳修平說，學校暫時設於右昌國中，先行規畫分3年逐年增班，預計國中、國小學生共計招收18班，等新建校舍完工後，再移過去新校，高中部及幼兒園同樣也是3年後校舍完工才會招生，至於雙語部必須具備國際生身分，屆時會視需求評估招生。

她表示，由於科學園區仍在發展中，招生尚未額滿，校方也保留彈性名額，以因應學生未來可能的轉學需求，大致上規畫園區生名額約占8成，非園區生約占2成，採同步登記方式。

高科實驗中學採綠建築及智慧校園概念，打造一座低耗能、融入雨水回收、保留原始綠地的生態學校，並規畫圖書館、演藝廳、運動場，透過公共設施與社區資源共享，未來定位為與社區共學的聚落，成為居民交流、休憩及活動的開放空間。 國立高科實驗高級中等學校新建校舍工程今舉行動土典禮。記者郭韋綺／攝影 國立高科實驗高級中等學校新建校舍工程今舉行動土典禮。記者郭韋綺／攝影 國立高科實驗高級中等學校新建校舍工程今舉行動土典禮。記者郭韋綺／攝影

