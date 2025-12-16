因應降雨預報 「橘色惡魔」屏東交流演出改至潮州國際滑輪溜冰場
天氣預報顯示，12月20日屏東縣降雨機率偏高，屏東縣政府今16日宣布，「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部台日交流演出，原訂於當天下午2時於屏東縣立田徑場舉行，改到「屏東國際滑輪溜冰場」在潮州鎮福星路123號。
文化處表示，日本京都橘高校吹奏樂部受邀來台，12月20日將蒞臨屏東，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中三校展開行進管樂交流，透過音樂與儀隊展演，促進校際互動，並牽起深厚的台日友誼。
橘高校以精準完美的演奏、充滿朝氣的笑容，深受台灣觀眾喜愛，每次演出掀起席捲全台「橘色旋風」。這次屏東唯一場演出，考量天氣因素，更改場地，活動內容與演出陣容仍依照原規畫，縣府邀請民眾共襄盛舉，為來自國內外的演出團隊加油喝采，感受他們熱力四射的青春能量。
