國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

數學不會就是不會？日前有位網友表示，他以前明明做過許多數學題，但家中小孩一拿國中數學、英文來問，他竟發覺自己已經「全忘光」，讓他好奇向網友發問「各位真的還有能力教國中生功課嗎？」他坦言，國一數學他就已經看不懂了。文章曝光後，許多網友共鳴表示「國小的數學我都看不懂了」。

一名網友在PTT發文表示，以前讀書時大家都經歷過殘酷的升學考試，數學的單元包含陣列、微積分、三角函數，不知道做了幾千幾萬題後，才離開校園，本來應該知識量非常充足，但他發現，他家升上國中的孩子光是拿數學跟英文來問他時，他早就除了畢氏定理外，其他全忘光光了。

因此原PO好奇「真的有人的數理還停留在當時大學的程度嗎？畢竟有很多職業，像是科學家、工程師、設計師，這些職業的生涯應該都離不開數理吧？」他拋問「各位有能力教國中生功課嗎？」

文章曝光後，許多網友回應「其實就是很久沒用，忘光了」、「需要複習而已」、「比較簡單的國中數學，解題還是可以」、「撿回來看一下很快，假裝要教小孩，自己重新溫習」、「數學是理科中最簡單的科目，看課本例題花10-30分鐘，就可以教孩子一個章節了」。

原PO事後在留言處補充，他發現現在國中生直接用手機拍題目，丟給ChatGPT，連解題過程都可以很快跑出來，讓他直呼「嚇掉我的毛」，也感嘆時代變了。而不少網友共鳴表示「國小的數學我都看不懂了」、「板上常常有國小題，很多人連題目都看不懂了，現在還一堆素養題，搞不好你還考輸國中生」、「現在AI加減用」。

