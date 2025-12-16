高科實中校舍工程動土 解決北高雄學區缺口
國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程今天舉行動土典禮，總經費約新台幣23.8億元，將正式開工。市府工務局表示，盼透過高品質教育環境，解決北高雄學區缺口。
「國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程」由高雄市工務局新建工程處代辦，自今年1月決標後，採設計與施工並行統包工程，11月中旬通過都市設計審查，今天舉行動土典禮，即將正式開工。
工務局指出，高科實中是一座從幼兒園到高中的「全齡教育」學校，樓地板面積達3萬6613平方公尺，規劃61班、容納約1800名學生。市府期盼透過高品質教育環境，解決北高雄家長多年關注的學區缺口。
新工處表示，高科實中採用永續發展理念融入建築設計及施工工法，大量採用穿透式格柵與深遮陽板，進行自然採光與通風，同時保留原地大面積綠地，結合雨水回收系統，打造低耗能與自然共存的生態校園。
工務局表示，未來高科實中將成為橋頭地區的學習教育中心，校內圖書館、演藝廳、運動場與大面積的綠帶，在課餘時間將向周邊居民開放與共享。
