國中小推動原住民族語文課程 4.9萬學生修課

中央社／ 台北16日電

國家語言發展法將原住民族語文納入國中小課程，114學年度有2004校開設1.8萬班，4.9萬名學生修課，各校教學多元活潑，例如傳統工藝、歌曲體驗、AI輔助等，鼓勵在生活中說族語。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度共挹注新台幣5449萬元經費，協助國中小以多元方式推動原住民族語文教育，提升學生學習原住民族語文的興趣。

新北市鶯歌國中採小班教學，太魯閣族語教師帶領學生體驗織布、教唱歌曲；布農族語教師則透過桌遊與傳統工藝，引導學生深入文化底蘊；阿美族語教師則擅長生動地訴說傳說故事。學校更以「母語日」提供展演舞台，鼓勵學生穿上族服、用母語介紹文化。

花蓮縣秀林國中的原住民學生占94%，太魯閣族語為主流語別，每週安排1節專職教師授課。其他語別如秀姑巒阿美、海岸阿美等，則以直播共學方式，讓每一名學生都能學習自身族語，落實語言平權與文化傳承。

台中市新興國小結合AI教學，布農族語教師運用 AI設計試題，大幅提升教材編製效率和內容多樣性。教師系統性的運用數位工具，為學生提供更具互動性。

教育部期盼藉由特色課程設計，讓族語融入學生的生活中，不僅能提升自身族群的認同，同時也能尊重及傳承不同語言及文化。

