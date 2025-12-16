國中小推動原住民族語文課程 4.9萬學生修課
國家語言發展法將原住民族語文納入國中小課程，114學年度有2004校開設1.8萬班，4.9萬名學生修課，各校教學多元活潑，例如傳統工藝、歌曲體驗、AI輔助等，鼓勵在生活中說族語。
教育部今天發布新聞稿指出，114學年度共挹注新台幣5449萬元經費，協助國中小以多元方式推動原住民族語文教育，提升學生學習原住民族語文的興趣。
新北市鶯歌國中採小班教學，太魯閣族語教師帶領學生體驗織布、教唱歌曲；布農族語教師則透過桌遊與傳統工藝，引導學生深入文化底蘊；阿美族語教師則擅長生動地訴說傳說故事。學校更以「母語日」提供展演舞台，鼓勵學生穿上族服、用母語介紹文化。
花蓮縣秀林國中的原住民學生占94%，太魯閣族語為主流語別，每週安排1節專職教師授課。其他語別如秀姑巒阿美、海岸阿美等，則以直播共學方式，讓每一名學生都能學習自身族語，落實語言平權與文化傳承。
台中市新興國小結合AI教學，布農族語教師運用 AI設計試題，大幅提升教材編製效率和內容多樣性。教師系統性的運用數位工具，為學生提供更具互動性。
教育部期盼藉由特色課程設計，讓族語融入學生的生活中，不僅能提升自身族群的認同，同時也能尊重及傳承不同語言及文化。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
▪憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言