從校園廢木到國際公益 嘉義崇文國小用「揚聲音箱」送愛出國

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
桃花心木再生傳愛，嘉市崇文國小義賣音箱助尼泊爾女孩。圖／展望會提供
桃花心木再生傳愛，嘉市崇文國小義賣音箱助尼泊爾女孩。圖／展望會提供

嘉義市崇文國小今年10月初全校師生率先響應「飢餓三十」國內緊急救援行動，捐款支援花蓮馬太鞍溪溢流救援工作。在歲末耶誕佳節之際，再度將關懷化為行動，由女童軍與幼童軍運用校園停車場拆除工程留下的桃花心木，透過再生設計製作「揚聲音箱」，昨天下午以義賣方式捐款資助尼泊爾弱勢女孩，讓永續精神與公益行動在校園中發聲。

崇文國小校長許原嘉表示，將原本要廢棄的木材再利用，本身就極具教育意義，而在耶誕節期讓「嘉義孩子用嘉義的木頭，做跨國的公益」，更能展現孩子與師長們的用心與行動力。感謝章魚哥木工坊協助製作音箱，並到校指導學生雷雕技術，讓學習與實作緊密結合。

義賣活動中，學生展現多元創意與參與熱情。六年級學生林唯駩擔任音箱雷雕小助手，分享能結合家庭資源支持公益感到相當開心；三年級學生鄭可昕以畫家林玉山「蓮池」為靈感創作音箱圖樣，成為現場搶手作品。多名女童軍與幼童軍也表示，希望透過行動，讓弱勢孩子不因家庭環境而失去希望。

活動也吸引目前就讀中正大學、同時在崇文國小任教的2名巴基斯坦籍外師Zain Ali與Ahsan Umar共同參與，協助義賣並與學生用中英雙語互動。2名老師對孩子年紀輕輕就能投入跨國公益認為這樣的學習經驗，影響力早已超越課堂。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯感謝崇文國小長期支持國內外兒童關懷，並表示全球仍有許多女孩因貧窮、災難與衝突失去受教育與成長的機會。邀請社會大眾響應兒童資助計畫，透過每月700元的資助，陪伴脆弱兒少翻轉生命，也為家庭與社區帶來改變與希望。

嘉義孩子用嘉義木頭做公益，崇文國小「揚聲音箱」義賣，為尼泊爾女孩發聲。圖／展望會提供
嘉義孩子用嘉義木頭做公益，崇文國小「揚聲音箱」義賣，為尼泊爾女孩發聲。圖／展望會提供
崇文國小女童軍再利用桃花心木彩繪木頭音箱 ，義賣助尼泊爾女孩。圖／展望會提供
崇文國小女童軍再利用桃花心木彩繪木頭音箱 ，義賣助尼泊爾女孩。圖／展望會提供
崇文國小女童軍再利用桃花心木彩繪木頭音箱 ，義賣助尼泊爾女孩。圖／展望會提供
崇文國小女童軍再利用桃花心木彩繪木頭音箱 ，義賣助尼泊爾女孩。圖／展望會提供

