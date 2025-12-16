從校園廢木到國際公益 嘉義崇文國小用「揚聲音箱」送愛出國
嘉義市崇文國小今年10月初全校師生率先響應「飢餓三十」國內緊急救援行動，捐款支援花蓮馬太鞍溪溢流救援工作。在歲末耶誕佳節之際，再度將關懷化為行動，由女童軍與幼童軍運用校園停車場拆除工程留下的桃花心木，透過再生設計製作「揚聲音箱」，昨天下午以義賣方式捐款資助尼泊爾弱勢女孩，讓永續精神與公益行動在校園中發聲。
崇文國小校長許原嘉表示，將原本要廢棄的木材再利用，本身就極具教育意義，而在耶誕節期讓「嘉義孩子用嘉義的木頭，做跨國的公益」，更能展現孩子與師長們的用心與行動力。感謝章魚哥木工坊協助製作音箱，並到校指導學生雷雕技術，讓學習與實作緊密結合。
義賣活動中，學生展現多元創意與參與熱情。六年級學生林唯駩擔任音箱雷雕小助手，分享能結合家庭資源支持公益感到相當開心；三年級學生鄭可昕以畫家林玉山「蓮池」為靈感創作音箱圖樣，成為現場搶手作品。多名女童軍與幼童軍也表示，希望透過行動，讓弱勢孩子不因家庭環境而失去希望。
活動也吸引目前就讀中正大學、同時在崇文國小任教的2名巴基斯坦籍外師Zain Ali與Ahsan Umar共同參與，協助義賣並與學生用中英雙語互動。2名老師對孩子年紀輕輕就能投入跨國公益認為這樣的學習經驗，影響力早已超越課堂。
台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯感謝崇文國小長期支持國內外兒童關懷，並表示全球仍有許多女孩因貧窮、災難與衝突失去受教育與成長的機會。邀請社會大眾響應兒童資助計畫，透過每月700元的資助，陪伴脆弱兒少翻轉生命，也為家庭與社區帶來改變與希望。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
▪憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言