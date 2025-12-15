校慶疑有校外人士偷窺更衣！北一女家長、學生憂偷拍 校方排查結果曝

北一女12日舉辦校慶，卻有學生反應疑似有校外人士在走廊徘徊偷看學生更衣，家長更憂心有偷拍狀況發生。校方表示，已安排校安人員排查，尚未接獲學生反映或校園有異常，未來也會滾動式調整增派巡邏人力或管制部分區域等加強校安。

有學生在社群指出，有不明人士在教室走廊外偷看換衣服，引起討論，甚至有人說教室即便關燈、貼報紙，還是有陌生人在外遊蕩，消息一出不少家長、學生都緊張，甚至害怕有心人士藉此機會偷拍或裝設針孔。

校方表示，今早已先召集高一班長詢問，目前尚未有學生反應異常，校安人員今天也針對校園環境排查、巡視，截至目前尚未發生有異常情況，若後續學生有反映，也會按造相關程序處理調查。

校方強調，學校舉辦校慶日會有校友、家長等外部人士進入，沒有辦法做太多管制，但在中午清場後都會安排校安人員加強巡視、檢查有無異常，未來在舉辦活動時，安全部分也會更加精進，包含事前事後巡查或針對特定區域管制，都是可能方向，確保校園安全。

