快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣

聽新聞
0:00 / 0:00

校慶疑有校外人士偷窺更衣！北一女家長、學生憂偷拍 校方排查結果曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。本報資料照
北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。本報資料照

北一女12日舉辦校慶，卻有學生反應疑似有校外人士在走廊徘徊偷看學生更衣，家長更憂心有偷拍狀況發生。校方表示，已安排校安人員排查，尚未接獲學生反映或校園有異常，未來也會滾動式調整增派巡邏人力或管制部分區域等加強校安。

有學生在社群指出，有不明人士在教室走廊外偷看換衣服，引起討論，甚至有人說教室即便關燈、貼報紙，還是有陌生人在外遊蕩，消息一出不少家長、學生都緊張，甚至害怕有心人士藉此機會偷拍或裝設針孔。

校方表示，今早已先召集高一班長詢問，目前尚未有學生反應異常，校安人員今天也針對校園環境排查、巡視，截至目前尚未發生有異常情況，若後續學生有反映，也會按造相關程序處理調查。

校方強調，學校舉辦校慶日會有校友、家長等外部人士進入，沒有辦法做太多管制，但在中午清場後都會安排校安人員加強巡視、檢查有無異常，未來在舉辦活動時，安全部分也會更加精進，包含事前事後巡查或針對特定區域管制，都是可能方向，確保校園安全

校園安全 教室 偷拍 北一女

延伸閱讀

北一女校慶學生控更衣遭外人偷拍 校方今對廁間反針孔偵測

員林國小校慶獲暖心大禮500萬 退休老師之女要發揚父母教育之愛

見女驗光師穿短裙起色心 眼鏡男偷拍裙底下場慘了

男追女1天打50通電話還尾隨偷拍 遭拒竟放狠話要脅

相關新聞

校慶疑有校外人士偷窺更衣！北一女家長、學生憂偷拍 校方排查結果曝

北一女12日舉辦校慶，卻有學生反應疑似有校外人士在走廊徘徊偷看學生更衣，家長更憂心有偷拍狀況發生。校方表示，已安排校安人...

高三「沒人參加畢旅」！班導宣布正常上課 引網友回憶畢旅很兩極

畢業旅行是許多人學生時代的難忘回憶。近日一名高三網友發文，曬出班群內的對話截圖，班導稱因為班上「沒有人報名參加畢業旅行」，因此所有學生都要回校上課，此文一出，引起網友們熱議，有人分享畢旅的缺點，但也有網友認為畢旅是難得的珍貴回憶。

每5位小一生就有1人近視 若不控制恐每年增加100度

國人近視盛行率高，小學入學已約有兩成的學生近視，平均每五位小一生就有一人需要戴眼矯正視力。醫師提醒，若不好好控制、建立良...

逆少子化！教育預算翻倍成長 竹縣明年教育經費201億元創新高

新竹縣長楊文科將發展教育列為施政重點，縣府教育預算從2019年剛上任時的97.86億逐年攀升，2026年度地方教育發展基...

台中人口激增「學校爆了」 這國小一口氣要增建24間新教室

台中市南屯的筏子溪以西地區發展快速，人口移入多，台中市政府為此特別補助春安國小2億1千多萬元興建24間新教室，市長盧秀燕...

北一女校慶學生控更衣遭外人偷拍 校方今對廁間反針孔偵測

北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。校方表示，活動前均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。