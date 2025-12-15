每5位小一生就有1人近視 若不控制恐每年增加100度
國人近視盛行率高，小學入學已約有兩成的學生近視，平均每五位小一生就有一人需要戴眼矯正視力。醫師提醒，若不好好控制、建立良好用眼習慣，每年近視度數可能增加100度以上，易發展成高度近視，增加日後白內障、青光眼、黃斑部病變等風險。
資料顯示，小一學童近視率高達19.8%，至六年級達70.6%，國中三年級更飆升到89.3%。中華民國眼科醫學會理事長王一中指出，高度近視與多項致盲性眼疾高度相關，近視矯正已不僅是教育問題，而是重大公共衛生議題，尤其現代人3C不離身，提早視力惡化恐影響老後生活品質。
高度近視通常指近視度數超過500度以上，常伴隨高風險的眼部併發症，包括黃斑部病變風險增41倍、視網膜剝離風險增9倍、白內障風險增3倍。若近視達800度，黃斑部病變風險更暴升至126倍；且因為眼球結構改變，易造成視網膜周邊部位變薄，進一步產生視網膜裂孔，甚至視網膜剝離。
王一中表示，改善視力問題的關鍵為早期發現、有效追蹤，兒童在6至15歲期間，因眼軸長度與屈光度迅速增長，年均近視加深約為50至100度，是成人年增度數十倍之多。多項研究顯示，近視愈早發生、進展愈快，但早期控制則可顯著降低眼疾風險。
目前兒童近視矯正方式多樣，能及早控制降低兒童近視持續惡化的風險。王一中說，近視控制鏡片能有效減緩眼軸增長，搭配短效散瞳臨床實證也有不錯的效果；9歲後的兒童也可配戴角膜塑型片等都能對近視控制有很大的幫助，及早進行近視矯正才能降低高度近視及其併發症風險。
營養師徐佩瑜表示，深綠色蔬菜是守護視力的「天然防護罩」，其葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素、維生素C等關鍵護眼營養素，具有過濾藍光、抗氧化、預防乾眼症等不同功能。另可多吃富含Omega-3的鮭魚、鯖魚以及含花青素的藍莓、葡萄進一步強化護眼效果。
除了飲食習慣，徐佩瑜推薦多曬太陽，光照可促進多巴胺分泌，並使眼睛中的脈絡膜增厚；多巴胺的分泌與脈絡膜增厚能抑制眼軸增長，正是近視惡化的主要原因。有空多督促孩子放下手機，望向遠方、多練習遠距離聚焦，讓眼睛放鬆休息，有助於維持眼睛彈性、延緩近視加深。
