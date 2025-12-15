逆少子化！教育預算翻倍成長 竹縣明年教育經費201億元創新高

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為打造敢婚、願生、樂養的環境，新竹縣編列24億6632萬元投入幼兒就學補助與公共化教保資源。圖為王爺壟非營利幼兒園。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科將發展教育列為施政重點，縣府教育預算從2019年剛上任時的97.86億逐年攀升，2026年度地方教育發展基金預算為201億4070萬元，創下歷年新高。教育局說明，主要用於改善建築與設備，新建、增建學校，以及編列投入幼兒就學補助和公共化教保資源等。

新竹縣府教育局指出，明年度教育預算中，近50億元將投入校舍建築與設備，涵蓋校園建設、教學與資訊設備更新及運動場域改善；其中約40.7億萬元用於多所國中小及高中校舍新建、增建與整建，以及湖口樂活運動館與縣內特殊教育資源大樓等工程，持續提升學習環境與就學量能。

在學生接送方面，縣府編列1412.9萬元汰換幼兒園幼童車及身心障礙學生交通車，確保安全到校；另編列8億8233萬元提升教學與學習環境，投入電腦與智慧教室設備更新、校園設施設備、體育器材採購及操場整建，全面強化科技、素養與體育學習。

為打造敢婚、願生、樂養的環境，新竹縣編列24億6632萬元投入幼兒就學補助與公共化教保資源，依區域需求增設國小附設幼兒園，並規畫2歲專班及非營利幼兒園，提供離家近、價格合理、品質穩定的教保服務，強化家庭支持，為幼兒奠定良好教育起點。

教育局表示，縣長楊文科上任7年多來，完成勝利國中、嘉豐國小、文興國中、文興國小等新校興建與啟用，同時推動二重國中、松林國小等校舍擴建與空間改善，有效回應人口成長與入學近便需求。縣府並提出「高中五方案」，推動竹北實驗高中新設、六家高中增班、湖口高中遷建、自強高工設校與文興改制完全中學，擴充普通科與技職量能，讓學生能在縣內適性發展、降低跨區就學壓力。

縣府教育預算從2019年剛上任時的97.86億逐年攀升，2026年度地方教育發展基金預算為201億4070萬元，創下歷年新高。圖為文興國小。圖／縣府提供
