台中人口激增「學校爆了」 這國小一口氣要增建24間新教室
台中市南屯的筏子溪以西地區發展快速，人口移入多，台中市政府為此特別補助春安國小2億1千多萬元興建24間新教室，市長盧秀燕今前往動土，同時祝賀該校明年的60年慶，並說這是給該校最佳的耶誕和新年禮物。
教育局說，3層樓的新校舍規畫24間新教室，配合原有校舍動線，融合綠建築與永續環境概念，要打造安全、舒適且有人文氣息的學習空間，預計後年完工。
因校舍鄰近嶺東商圈和台中精密科技園區，因此嶺東科技大學和嶺東高中校長陳仁龍、周錦貞，精密園區廠協會理事長林守堂等地方人士，以及春安國小校友賴建川等人都出席。賴建川並受邀上台與市長一起主持有關新建校舍的機制搶答。南屯區市議員劉士州、朱暖英、吳佩芸也到場參加動土。
盧秀燕說，雖然少子化，但台中市人口持續增加，上個月人口即移入1千多人，總人口已突破286萬人，創下歷史新高「學校爆了」。南屯1個里還出現人口增加5千多人的情況，因此校舍極度不多夠用，市府看到這樣的情況，也馬上啟動興建新校舍以滿足需求，讓小孩不必跨區就讀，春安國小當地學區兩位里長也不必每年苦惱如何讓里區小孩能擠進學校。
她說，市府不僅在春安國小擴建校舍，也同步推動溪西地區首座文山國中興建，預計明年9月新學期即可招生，補足長年以來國中不足的問題。她強調，教育是一棒接一棒的工程，投資孩子就是投資台中市和國家的未來。
