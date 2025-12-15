快訊

教部徵集國中小戶外教育教材研發 總獎金40萬

中央社／ 台北15日電

教育部辦理「國中小戶外教育教材徵集計畫」，鼓勵教師研發高品質戶外教育教材，獲選作品將公開出版，供各校推動戶外教育課程使用，即日起受理報名，總獎金40萬元。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為持續推動戶外教育，全國已建置全300多處可運用的學習場域，並補助學校規劃多元課程、走讀活動及跨域探究課程；為擴增教材資源量能，今年也透過公開徵件，邀教師參與教材開發，使優質教案能更具系統性並擴散至全國校園。

為協助教師設計教材時有更多示例參考，114學年由10所戶外教育基地學校發展課程模組，透過「社區導向」及「機構導向」兩種類型，示範如何運用在地文化、生態環境與外部資源，發展具特色的戶外學習活動，並累積供全國採用的課程模式。

在社區導向基地學校方面，彰化縣鹿東國小以「風動鹿仔港—美鹿萬花筒」課程為主軸，由鹿港上元紅文化出發，引導學生走讀九曲巷、探索米食飲食脈絡；台北市重慶國中則依基隆河流域生態與大龍峒人文景觀，規劃「綠水重慶」與「穿越大龍峒」課程，帶領學生理解生活環境。

在機構導向基地學校中，台南市億載國小漁光分校結合安平古蹟、漁光島與德陽艦園區，發展「優遊安平海洋漁光島」課程，讓學生理解海洋文化與地方特色；新北市三芝國中以「海洋教育」為校訂課程，與獨木舟帆船協會合作，運用北海岸及觀音山場域設計「親海」跨域課程，帶領學生認識海洋環境、運動安全及永續議題。

國教署說明，國中小戶外教育教材徵集計畫即日起至115年1月30日受理報名，徵件分為「場域探索組」與「主題課程組」，可跨組報名，個人最高可獲新台幣 萬元、團體最高可獲10萬元，總獎金40萬元，獲選作品將公開出版，供各校推動戶外教育課程使用。

