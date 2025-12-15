快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

聽新聞
0:00 / 0:00

北一女校慶學生控更衣遭外人偷拍 校方今對廁間反針孔偵測

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。本報資料照
北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。本報資料照

北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。校方表示，活動前均有安排增加巡查人力，並委請專業廠商對廁間進行反針孔偷拍偵測，今天也將再次入校偵測，目前尚未接獲師生或民眾通報偷拍。

北一女校慶活動開放外人入校，不過卻有不少學生在社群媒體上指出，有外校人士偷看換衣服甚至偷拍，引發討論。事實上北一女校慶都固定在每年12月12日舉辦，由於當天會有許多活動和表演，不少友校學生、學生家長也會入校參與。

有自稱是北一女校友也說，過去校慶確實發生很多類似案例，包含校慶遭闖入黑板被寫羞辱性文字、衣服被偷走等。有人也建議，未來校方應加強巡檢甚至控管入校人士，受邀貴賓還有家長進來就好。

教育局表示，校方校慶當天已加派校安人員巡查，並委請專業廠商針對全校廁所進行反針孔偷拍偵測，經檢測未發現任何針孔攝影裝置或異常情況，亦未接獲師生或民眾通報可疑人士或偷拍情事。

教育局說，學校平日即執行常態性校園安全檢查，規畫於今日由校安人員再次針對校內廁所設施進行全面反針孔偵測，強調將持續督導學校落實各項校園安全維護措施，並與學校共同精進安全管理與宣導作為。

偷拍 換衣服 北一女

延伸閱讀

員林國小校慶獲暖心大禮500萬 退休老師之女要發揚父母教育之愛

見女驗光師穿短裙起色心 眼鏡男偷拍裙底下場慘了

男追女1天打50通電話還尾隨偷拍 遭拒竟放狠話要脅

變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

相關新聞

北一女校慶學生控更衣遭外人偷拍 校方今對廁間反針孔偵測

北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。校方表示，活動前均...

台中私中廢招考改辦營隊 學生瘋報名搶「入場券」

台中市15所私中自112學年起廢除紙筆入學考，改採多元入學，各校每年寒假期間舉辦冬令營，作為考招的前哨戰。衛道中學、曉明...

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

私立中學窄門難進，而每年3月是私中的招生季，不過真正的競爭，其實從現在就已經揭開序幕——不少明星私校陸續釋出115年的入學招生簡章，或是公告入學營隊等相關資訊…

青春限定的視覺藝術體驗 文化部啟動視覺藝術文化幣青春票方案徵件

為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，提升藝術涵養，促進視覺藝術產業發展，文化部推出115年「文化部推動視覺藝術文化幣青...

員林國小校慶獲暖心大禮500萬 退休老師之女要發揚父母教育之愛

彰化縣員林市員林國小剛歡度128年校慶，學校也獲得校友一份暖心大禮，校友陳昭吟與夫婿黃志超為紀念曾在員林國小擔任教師的父...

北市強化高中職國防意識 4校1791人體驗實彈射擊

台北市教育局今天表示，強化高中職學生國防意識、提升自我防衛技能，114學年度第1學期實彈射擊在海軍陸戰隊陸戰六六旅靶場舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。