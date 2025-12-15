北一女校慶學生控更衣遭外人偷拍 校方今對廁間反針孔偵測

北一女上周舉辦校慶活動，不料周末網路上卻有學生指控在教室內換衣服遭外人偷看、偷拍，直呼噁心，引發討論。校方表示，活動前均有安排增加巡查人力，並委請專業廠商對廁間進行反針孔偷拍偵測，今天也將再次入校偵測，目前尚未接獲師生或民眾通報偷拍。

北一女校慶活動開放外人入校，不過卻有不少學生在社群媒體上指出，有外校人士偷看換衣服甚至偷拍，引發討論。事實上北一女校慶都固定在每年12月12日舉辦，由於當天會有許多活動和表演，不少友校學生、學生家長也會入校參與。

有自稱是北一女校友也說，過去校慶確實發生很多類似案例，包含校慶遭闖入黑板被寫羞辱性文字、衣服被偷走等。有人也建議，未來校方應加強巡檢甚至控管入校人士，受邀貴賓還有家長進來就好。

教育局表示，校方校慶當天已加派校安人員巡查，並委請專業廠商針對全校廁所進行反針孔偷拍偵測，經檢測未發現任何針孔攝影裝置或異常情況，亦未接獲師生或民眾通報可疑人士或偷拍情事。

教育局說，學校平日即執行常態性校園安全檢查，規畫於今日由校安人員再次針對校內廁所設施進行全面反針孔偵測，強調將持續督導學校落實各項校園安全維護措施，並與學校共同精進安全管理與宣導作為。

