員林國小校慶獲暖心大禮500萬 退休老師之女要發揚父母教育之愛

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林國小校友陳昭吟與夫婿黃志超（左6、左5 ）為紀念曾在員林國小擔任教師的父母，捐出500萬元成立教育基金，希望造福更多學子。圖／員林國小提供
彰化縣員林市員林國小剛歡度128年校慶，學校也獲得校友一份暖心大禮，校友陳昭吟與夫婿黃志超為紀念曾在員林國小擔任教師的父母，捐出500萬元成立「員林國小陳鐘熹、魏貴美教育基金」希望讓更多學弟妹在求學之路獲得更好的照顧。

員林國小校長蕭勝斌表示，陳鐘熹與魏貴美老師分別曾在員林國小服務42年、41年，作育英才無數，兩人育有陳昭吟等4位女兒，和女婿黃志超也都是員林國小校友，對員林國小有深厚感情，日前黃志超夫婦連絡學校表示，為了紀念岳父母，他們夫妻要捐款500萬元成立教育基金，希望能幫助更多學子。

陳昭吟告訴校方，看著父母數十年如一日陪著學生度過純真的童年歲月，不僅是傳授知識，更以身教、言教培育學生品格，這份對教育的熱忱也深深銘刻在他們心中，因此她才提議以父母之名成立基金會，希望把這份對學生與教育的愛繼續傳承下去。

黃志超、陳昭吟夫婿並請學校將其中100萬要做為學生的獎助學金，鼓勵幫助弱勢學生，也要加強學校體育設備，因為陳鐘熹曾是體育老師，以往深刻體會體育教育的重要性，也希望基金未來能用於推廣體育教育，或協助學生參加體育賽事等。

蕭勝斌說，教育基金規劃除了將用於充實教學設施與資源，也要扶植校隊發展，鼓勵學生多元發展，並設立「奮發優秀學生獎學金」，專門協助因家庭經濟困難而在求學路上遭遇阻礙的孩子，讓每一位有心向學的學生都能安心就學、勇敢追夢。

員林國小校友陳昭吟與夫婿黃志超（左2、右2 ）為紀念曾在員林國小擔任教師的父母，捐出500萬元成立教育基金，希望造福更多學子。圖／員林國小提供
