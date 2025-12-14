北市強化高中職國防意識 4校1791人體驗實彈射擊

台北市教育局今天表示，強化高中職學生國防意識、提升自我防衛技能，114學年度第1學期實彈射擊在海軍陸戰隊陸戰六六旅靶場舉辦，共4校1791人參與，女性710人、占近4成。

台北市教育局發布新聞稿說明，高中職實彈射擊體驗活動每年定期舉辦，114學年度第1學期在海軍陸戰隊陸戰六六旅靶場舉辦，由海軍陸戰隊陸戰六六旅助教支援、規劃設置人才招募攤位，經招募人員向學生介紹海軍工作、緊急救護隊工作內容與職涯發展。

教育局說，多名學生分享參與這次活動，更能理解國軍的辛勞與專業。大安高工並有女學生說，過程中，透過穩定呼吸與瞄準，她能自信完成射擊，感受到難忘的自我成長，從而突破「射擊僅限男性」的刻板印象。

教育局表示，這次各校參與的場次中，東山高中校長張師豪、華興中學校長曾騰瀧都親赴現場，完成安全防護裝備著裝及教官下達安全規定後，也上場體驗實彈射擊的震撼。

完成實彈射擊後，曾騰瀧說，唯有透過實際參與，才能有效強化學生理解全民國防及國家安全，並體會紀律與專注的重要性。教育局說，將持續與國軍合作，規劃更多結合科技與國防素養的課程。

商品推薦