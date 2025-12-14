校園新鮮事／小六盧建辰戰韓選手 射下國際賽首面銀牌
屏東市建國國小推動射箭運動，六年級學生盧建辰上周參加2025世界室內射箭系列賽台北250站，在U13反曲弓男子組為自己射下人生第一面國際賽銀牌，為校爭光！
盧建辰父親來自加拿大、媽媽是台灣人，小學三年級加入學校射箭隊。這次決賽時與韓國選手對戰到最後一刻，兩人都射出10分滿分箭，最後加射決勝負，雖都射出10分箭，但韓國選手更近靶心，結果以1至1.5公分距離差距收下銀牌。
9歲開始練射箭的盧建辰很喜歡放箭時的流暢感，指比賽時感覺很酷。雖然會緊張，但會設法專注，做好每個動作。去年他在世界室內射箭系列賽獲第4名，今年捲土重來，一路過關斬將。
盧建辰在射箭領域展露鋒芒，他說，加入射箭隊時練基本動作很苦，但告訴自己一定要「撐過去」，今年的目標是希望站上決賽台，他做到了。教練黃冠中形容，建辰比賽時很沉著，關鍵時刻射出致勝一箭，心理素質佳。
「射箭練技也練心」校長温昇泓說，射箭是很棒的運動，學校這學期將射箭納入三、四年級體育課，各上10周，普遍推廣，學校也開設射箭社團，學生在課程中對射箭有興趣就可加入，想參加競賽可加入射箭校隊。射箭需一步一步累積實力，不能靠蠻力，很開心看到學生在射箭場上有優異的表現。
