聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／小六盧建辰戰韓選手 射下國際賽首面銀牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
射箭教練黃冠中（右）指導學生盧建辰練習。記者劉星君／攝影
射箭教練黃冠中（右）指導學生盧建辰練習。記者劉星君／攝影

屏東市建國國小推動射箭運動，六年級學生盧建辰上周參加2025世界室內射箭系列賽台北250站，在U13反曲弓男子組為自己射下人生第一面國際賽銀牌，為校爭光！

盧建辰父親來自加拿大、媽媽是台灣人，小學三年級加入學校射箭隊。這次決賽時與韓國選手對戰到最後一刻，兩人都射出10分滿分箭，最後加射決勝負，雖都射出10分箭，但韓國選手更近靶心，結果以1至1.5公分距離差距收下銀牌。

9歲開始練射箭的盧建辰很喜歡放箭時的流暢感，指比賽時感覺很酷。雖然會緊張，但會設法專注，做好每個動作。去年他在世界室內射箭系列賽獲第4名，今年捲土重來，一路過關斬將。

盧建辰在射箭領域展露鋒芒，他說，加入射箭隊時練基本動作很苦，但告訴自己一定要「撐過去」，今年的目標是希望站上決賽台，他做到了。教練黃冠中形容，建辰比賽時很沉著，關鍵時刻射出致勝一箭，心理素質佳。

「射箭練技也練心」校長温昇泓說，射箭是很棒的運動，學校這學期將射箭納入三、四年級體育課，各上10周，普遍推廣，學校也開設射箭社團，學生在課程中對射箭有興趣就可加入，想參加競賽可加入射箭校隊。射箭需一步一步累積實力，不能靠蠻力，很開心看到學生在射箭場上有優異的表現。

韓國 屏東 體育

延伸閱讀

影／大專國術錦標賽文化大學登場 41所學校草山論劍

國光獎助學金發出1.6億 射箭女將李采璇成「獎金后」

射箭／新世代箭手接班 18歲箭王詹豪杰、十分箭后風佑築受矚目

射箭／風佑築射箭企業聯賽菜鳥奪十分箭后 直呼意外

相關新聞

憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己

身心疾病無法控制，有時候突然就生病了，並不需要因此感到羞愧，努力活著就很棒了。一名學生受到心理疾病影響無法讀書，卻也不知道休學的未來該如何是好，痛苦發文求助。

校園新鮮事／小六盧建辰戰韓選手 射下國際賽首面銀牌

屏東市建國國小推動射箭運動，六年級學生盧建辰上周參加2025世界室內射箭系列賽台北250站，在U13反曲弓男子組為自己射...

待台南偏鄉13年 蔡坤良拚出光榮實小生命力

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良2012年到校服務至今13年，到任時學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，老師流動率高，學...

全台唯一化石「館校合一」！台南光榮實小文武兼備 吸引跨區生

台南市左鎮區化石園區旁光榮實驗小學是全國唯一「館校合一」化石小學，學校善用化石資源融入課程，每名學生都是小小解說員，也學...

培育綠能人才實作力！高雄國中太陽能水陸車競賽 26校32隊伍較勁

再生能源轉型技術不只在發電設備，更關鍵是誰能把技術做出來。高市教育局今天在中山工商舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，26...

偏鄉一待13年 光榮實小校長蔡坤良翻轉「極限村」小校

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良自2012年到校服務，今年邁入第13年，當年到任時，學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。