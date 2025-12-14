聽新聞
0:00 / 0:00

待台南偏鄉13年 蔡坤良拚出光榮實小生命力

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南左鎮區光榮實小校長蔡坤良任職13年，翻轉偏鄉「無子化」挑戰。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮區光榮實小校長蔡坤良任職13年，翻轉偏鄉「無子化」挑戰。記者吳淑玲／攝影

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良2012年到校服務至今13年，到任時學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，老師流動率高，學生連26個英文字母都不會，如今學生翻倍，吸引南科學生跨區就讀。他來自離島小琉球，因教育翻轉人生，努力為學校找生機。

光榮國小位處偏鄉，教育困境大，以往學生多為單親、隔代或外配家庭，缺乏學習資源，2019年轉型實驗小學後，課程較彈性。發展「國際指標化石」教育系統，低中高年級循序學習踏查社區、認識化石、了解西拉雅族文化與地層變化，高年級學生化身小小解說員，將所學用於實際導覽。

學校重視社團戶外教育，帶學生走出去，先從三年級踏查溪頭、阿里山，六年級畢業前要完成合歡山登山；明年前往日本京都琵琶湖博物館交流，延續左鎮與日本學者長期學術合作傳統，以在地力量接軌國際。

蔡坤良說，選定京都琵琶湖博物館做國際交流，是因其為日本最大淡水湖泊，除了博物館「館對館」專業交流，也將與當地實驗小學課程合作，藉文化與教育互動，拓展學生國際視野。

從光榮國小到光榮實小，蔡坤良從教育困境找出活路樂此不疲。還有4年任期，蔡坤良說，偏鄉學校要改變，服務20年都不夠，他會繼續努力「讓偏鄉孩子展現自信，每個孩子都值得被看到、被肯定」。

台南 偏鄉 日本 阿里山

延伸閱讀

偏鄉一待13年 光榮實小校長蔡坤良翻轉「極限村」小校

與曾宇謙同台演出、林書豪到訪 這所偏鄉實驗小學逆轉「無子化」

休假下雨免擔心！台北旅遊還有這些「室內景點」可以去～

英國博物館600多件文物失竊 警方追查4名涉案男子

相關新聞

憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己

身心疾病無法控制，有時候突然就生病了，並不需要因此感到羞愧，努力活著就很棒了。一名學生受到心理疾病影響無法讀書，卻也不知道休學的未來該如何是好，痛苦發文求助。

校園新鮮事／小六盧建辰戰韓選手 射下國際賽首面銀牌

屏東市建國國小推動射箭運動，六年級學生盧建辰上周參加2025世界室內射箭系列賽台北250站，在U13反曲弓男子組為自己射...

待台南偏鄉13年 蔡坤良拚出光榮實小生命力

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良2012年到校服務至今13年，到任時學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，老師流動率高，學...

全台唯一化石「館校合一」！台南光榮實小文武兼備 吸引跨區生

台南市左鎮區化石園區旁光榮實驗小學是全國唯一「館校合一」化石小學，學校善用化石資源融入課程，每名學生都是小小解說員，也學...

培育綠能人才實作力！高雄國中太陽能水陸車競賽 26校32隊伍較勁

再生能源轉型技術不只在發電設備，更關鍵是誰能把技術做出來。高市教育局今天在中山工商舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，26...

偏鄉一待13年 光榮實小校長蔡坤良翻轉「極限村」小校

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良自2012年到校服務，今年邁入第13年，當年到任時，學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。