待台南偏鄉13年 蔡坤良拚出光榮實小生命力

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良2012年到校服務至今13年，到任時學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，老師流動率高，學生連26個英文字母都不會，如今學生翻倍，吸引南科學生跨區就讀。他來自離島小琉球，因教育翻轉人生，努力為學校找生機。

光榮國小位處偏鄉，教育困境大，以往學生多為單親、隔代或外配家庭，缺乏學習資源，2019年轉型實驗小學後，課程較彈性。發展「國際指標化石」教育系統，低中高年級循序學習踏查社區、認識化石、了解西拉雅族文化與地層變化，高年級學生化身小小解說員，將所學用於實際導覽。

學校重視社團戶外教育，帶學生走出去，先從三年級踏查溪頭、阿里山，六年級畢業前要完成合歡山登山；明年前往日本京都琵琶湖博物館交流，延續左鎮與日本學者長期學術合作傳統，以在地力量接軌國際。

蔡坤良說，選定京都琵琶湖博物館做國際交流，是因其為日本最大淡水湖泊，除了博物館「館對館」專業交流，也將與當地實驗小學課程合作，藉文化與教育互動，拓展學生國際視野。

從光榮國小到光榮實小，蔡坤良從教育困境找出活路樂此不疲。還有4年任期，蔡坤良說，偏鄉學校要改變，服務20年都不夠，他會繼續努力「讓偏鄉孩子展現自信，每個孩子都值得被看到、被肯定」。

