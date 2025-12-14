全台唯一化石「館校合一」！台南光榮實小文武兼備 吸引跨區生

台南市左鎮區化石園區旁光榮實驗小學是全國唯一「館校合一」化石小學，學校善用化石資源融入課程，每名學生都是小小解說員，也學習拉小提琴、騎獨輪車，還有雙語課程，全數皆由學校支付不用花錢，翻轉「無子化」窘境，明年6月將帶學生到日本國際交流。

左鎮所在的菜寮溪流域曾出土長毛象、古鹿、犀牛等許多古生物化石，是台灣最早發現的化石區之一，因位在水源保護區，工作機會少，青壯人口大量外流且老化嚴重，新生兒幾乎掛零，被稱「極限村」，走在街上常見老人與狗。

當地光榮實小曾連2年學區無新生，透過跨學區招生，學生增至66人，加上幼兒園88人，學生超過8成來自外區，包括善化、新市、新化、永康及南化山區，南科學區學校擠破頭，未中籤學生跨區來讀，在高科技產業工作的家長願意每天開車半小時接送，說明學校轉型受肯定。

光榮實小校長蔡坤良尋求外在資源，推動「1生1樂器1人1才藝」計畫，每周六教小提琴、獨輪車、書法等課程，與劉安婷創辦TFT（為台灣而教）合作12年，引進師資讓孩子有不同視野，學生曾到松山文創園區與小提琴名家曾宇謙同台演出。

台積電每年提供約30萬元贊助雙語課程，去年美國Emory大學知名SEL學者Negi博士蒞校參觀，學生化身小小解說員，以英文介紹博物館展品，活用所學。今年5月，NBA球星林書豪到校與學生互動、關心情緒教育，學生看到偶像到校十分興奮。

「這些課程學生都不必花錢」，蔡坤良說，如果在私校，學生每人至少要付5萬元學費；明年6月要帶學生赴日本京都琵琶湖博物館與當地小學交流，用政府普發的1萬元，鼓勵學生把過年紅包存下來。

商品推薦