全台唯一化石「館校合一」！台南光榮實小文武兼備 吸引跨區生

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市左鎮區光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員。圖／光榮實小提供
台南市左鎮區光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員。圖／光榮實小提供

台南市左鎮區化石園區旁光榮實驗小學是全國唯一「館校合一」化石小學，學校善用化石資源融入課程，每名學生都是小小解說員，也學習拉小提琴、騎獨輪車，還有雙語課程，全數皆由學校支付不用花錢，翻轉「無子化」窘境，明年6月將帶學生到日本國際交流。

左鎮所在的菜寮溪流域曾出土長毛象、古鹿、犀牛等許多古生物化石，是台灣最早發現的化石區之一，因位在水源保護區，工作機會少，青壯人口大量外流且老化嚴重，新生兒幾乎掛零，被稱「極限村」，走在街上常見老人與狗。

當地光榮實小曾連2年學區無新生，透過跨學區招生，學生增至66人，加上幼兒園88人，學生超過8成來自外區，包括善化、新市、新化、永康及南化山區，南科學區學校擠破頭，未中籤學生跨區來讀，在高科技產業工作的家長願意每天開車半小時接送，說明學校轉型受肯定。

光榮實小校長蔡坤良尋求外在資源，推動「1生1樂器1人1才藝」計畫，每周六教小提琴、獨輪車、書法等課程，與劉安婷創辦TFT（為台灣而教）合作12年，引進師資讓孩子有不同視野，學生曾到松山文創園區與小提琴名家曾宇謙同台演出。

台積電每年提供約30萬元贊助雙語課程，去年美國Emory大學知名SEL學者Negi博士蒞校參觀，學生化身小小解說員，以英文介紹博物館展品，活用所學。今年5月，NBA球星林書豪到校與學生互動、關心情緒教育，學生看到偶像到校十分興奮。

「這些課程學生都不必花錢」，蔡坤良說，如果在私校，學生每人至少要付5萬元學費；明年6月要帶學生赴日本京都琵琶湖博物館與當地小學交流，用政府普發的1萬元，鼓勵學生把過年紅包存下來。

台南 化石 小提琴 林書豪 台積電 南科

相關新聞

憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己

身心疾病無法控制，有時候突然就生病了，並不需要因此感到羞愧，努力活著就很棒了。一名學生受到心理疾病影響無法讀書，卻也不知道休學的未來該如何是好，痛苦發文求助。

校園新鮮事／小六盧建辰戰韓選手 射下國際賽首面銀牌

屏東市建國國小推動射箭運動，六年級學生盧建辰上周參加2025世界室內射箭系列賽台北250站，在U13反曲弓男子組為自己射...

待台南偏鄉13年 蔡坤良拚出光榮實小生命力

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良2012年到校服務至今13年，到任時學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，老師流動率高，學...

培育綠能人才實作力！高雄國中太陽能水陸車競賽 26校32隊伍較勁

再生能源轉型技術不只在發電設備，更關鍵是誰能把技術做出來。高市教育局今天在中山工商舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，26...

偏鄉一待13年 光榮實小校長蔡坤良翻轉「極限村」小校

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良自2012年到校服務，今年邁入第13年，當年到任時，學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，...

