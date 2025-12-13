培育綠能人才實作力！高雄國中太陽能水陸車競賽 26校32隊伍較勁
再生能源轉型技術不只在發電設備，更關鍵是誰能把技術做出來。高市教育局今天在中山工商舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，26所國中、32支隊伍共64名學生同場較勁，太陽能水陸車衝向終點的那一刻，除了飆速度，也秀綠能創意，透過競賽培育機械、電力、材料與系統整合的跨域人才。
這場競賽規則在有限材料下，必須設計一輛能在陸地與水面行進的太陽能車，動力來自太陽能電池板，運用半導體光伏效應發電，搭配乾電池輔助，從齒輪配置、輪距比例、車身配重，到電路穩定性，每個細節都直接影響結果，考驗耐力和速度。
參賽學生把國中科技課程中的機械原理、輪軸結構、半導體與再生能源概念，轉化為實體作品，做出能跑、能修、能改善的系統。
競賽前，也要通過嚴格車輛檢查，賽制採雙敗淘汰制，參賽車輛需完成全長22公尺的陸、水複合賽道，並視陽光強弱、風速變化及臨時故障狀況即時應變，以最快抵達終點者為優勝，競賽過程不僅考驗車輛設計，更挑戰學生的反應能力與問題解決能力。
最大難關在於賽道末段，由陸地轉換為水路，不少隊伍在比賽中遭遇電路接觸不良、配重不平均導致偏離水道，或車輪、鰭片脫落等突發狀況，部分參賽選手緊張到雙手發抖，競爭激烈。
最終成績揭曉，奪下第一名福山國中隊伍，由劉冠妤與蔡昀蓉組成，太陽能車速度驚人，一出場即吸引目光，劉冠妤去年拿下第二名，這次針對輪距與車身結構重新調整後，奪得冠軍。
第二名明義國中學生馬祺恩、楊謦懋，去年觀摩學長姐參賽後，今年決定自行組隊挑戰，特別選用亮眼亮綠色車身，並強化車體穩定與配重平均，讓車輛下水時不易偏移，對比賽表現相當有信心。
第三名前峰國中蘇子翔、曾雉凱則以黑色特斯拉造型太陽能車登場，簡潔流線的設計相當吸睛，不僅起跑迅速，水陸轉換時也能維持穩定速度，表現亮眼。
