快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉一待13年 光榮實小校長蔡坤良翻轉「極限村」小校

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮光榮實小校長蔡坤良服務邁入第13年，在偏鄉面臨是「無子化」的挑戰，卻能夠翻轉命運。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮光榮實小校長蔡坤良服務邁入第13年，在偏鄉面臨是「無子化」的挑戰，卻能夠翻轉命運。記者吳淑玲／攝影

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良自2012年到校服務，今年邁入第13年，當年到任時，學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，老師流動率高，學生甚至連26個英文字母都不會，如今學生翻倍，吸引南科學生跨區就讀，因來自離島小琉球，自己因教育翻轉人生，因此努力為學校找出生機。

光榮國小位處偏鄉，教育困境大，以往學生多為單親、隔代或外配家庭，缺乏學習資源，2019年轉型為實驗小學後，課程才較彈性。發展出一套「國際指標化石」教育系統，低中高年級循序學習踏查社區、認識化石、了解西拉雅族文化與地層變化，高年級學生則化身小小解說員，將所學用於實際導覽。

學校也重視社團和戶外教育，帶學生走出去，三年級先從踏查溪頭、阿里山、六年級畢業前要完成合歡山登山，明年進一步要跨國前往日本京都琵琶湖博物館交流，延續左鎮與日本學者長期的學術合作傳統，以最在地的力量接軌國際。

蔡坤良說，選定日本京都琵琶湖博物館國際交流，是當地為日本最大的淡水湖泊，除了博物館間的「館對館」專業交流，也將與當地實驗小學進行課程合作，希望藉由文化與教育的互動，拓展學生的國際視野。

從光榮國小到光榮實小，蔡坤良投身偏鄉教育13年，從教育困境找出活路並樂此不疲，未來還有一任4年任期，蔡坤良說，偏鄉學校要改變，服務20年都不夠，他還會努力「讓偏鄉孩子展現自信，每一個孩子都值得被看到、被肯定」。

台南市教育局表示，目前全市有9所實驗小學多位在偏鄉，校長與老師要有共同理念及教育熱誠，重新編寫實驗教育計畫，實驗學校和教育部公告的偏鄉學校，校長可以連任3屆，但必須經過評鑑優等。

偏鄉學校 日本 小學

延伸閱讀

與曾宇謙同台演出、林書豪到訪 這所偏鄉實驗小學逆轉「無子化」

英國博物館600多件文物失竊 警方追查4名涉案男子

台南偏鄉光榮實小帶「化石課程」赴日交流 古蹟餐坊捐20萬助圓夢

台南光榮實小化石課程具特色 規劃訪日深度交流

相關新聞

憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己

身心疾病無法控制，有時候突然就生病了，並不需要因此感到羞愧，努力活著就很棒了。一名學生受到心理疾病影響無法讀書，卻也不知道休學的未來該如何是好，痛苦發文求助。

偏鄉一待13年 光榮實小校長蔡坤良翻轉「極限村」小校

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良自2012年到校服務，今年邁入第13年，當年到任時，學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，...

與曾宇謙同台演出、林書豪到訪 這所偏鄉實驗小學逆轉「無子化」

台南左鎮化石園區旁有一所光榮實驗小學，是全國唯一「館校合一」的化石小學，學校善用化石資源融入課程中，每名學生都是小小解說...

連4年蟬聯全國私校榜首！僑泰高中全國技藝競賽奪2金手、13優勝

全國高中技藝競賽昨落幕，僑泰高中在家事、商業與工業等三類競賽奪下2金手、13優勝，得獎數連4年蟬聯全國私校第一；工業類技...

澳洲未成年社群禁令上路 台灣校園手機規則仍研議

澳洲於本月10日成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，台灣中小學手機管理規範爭議多時，教育部今天表示，持續...

新北「安心蔬菜」明年起補助私校 估3.7萬學生受惠

營養午餐是家長關心的重要議題，新北市「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜」明年將正式擴及私立中小學，教育局表示，全市24所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。