偏鄉一待13年 光榮實小校長蔡坤良翻轉「極限村」小校

台南左鎮光榮實驗小學校長蔡坤良自2012年到校服務，今年邁入第13年，當年到任時，學校僅48名學生，校舍老舊、設備不足，老師流動率高，學生甚至連26個英文字母都不會，如今學生翻倍，吸引南科學生跨區就讀，因來自離島小琉球，自己因教育翻轉人生，因此努力為學校找出生機。

光榮國小位處偏鄉，教育困境大，以往學生多為單親、隔代或外配家庭，缺乏學習資源，2019年轉型為實驗小學後，課程才較彈性。發展出一套「國際指標化石」教育系統，低中高年級循序學習踏查社區、認識化石、了解西拉雅族文化與地層變化，高年級學生則化身小小解說員，將所學用於實際導覽。

學校也重視社團和戶外教育，帶學生走出去，三年級先從踏查溪頭、阿里山、六年級畢業前要完成合歡山登山，明年進一步要跨國前往日本京都琵琶湖博物館交流，延續左鎮與日本學者長期的學術合作傳統，以最在地的力量接軌國際。

蔡坤良說，選定日本京都琵琶湖博物館國際交流，是當地為日本最大的淡水湖泊，除了博物館間的「館對館」專業交流，也將與當地實驗小學進行課程合作，希望藉由文化與教育的互動，拓展學生的國際視野。

從光榮國小到光榮實小，蔡坤良投身偏鄉教育13年，從教育困境找出活路並樂此不疲，未來還有一任4年任期，蔡坤良說，偏鄉學校要改變，服務20年都不夠，他還會努力「讓偏鄉孩子展現自信，每一個孩子都值得被看到、被肯定」。

台南市教育局表示，目前全市有9所實驗小學多位在偏鄉，校長與老師要有共同理念及教育熱誠，重新編寫實驗教育計畫，實驗學校和教育部公告的偏鄉學校，校長可以連任3屆，但必須經過評鑑優等。

