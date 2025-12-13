與曾宇謙同台演出、林書豪到訪 這所偏鄉實驗小學逆轉「無子化」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今年5月12日知名籃球明星林書豪來左鎮光榮實小關心學童情緒教育。圖／光榮實小提供
台南左鎮化石園區旁有一所光榮實驗小學，是全國唯一「館校合一」的化石小學，學校善用化石資源融入課程中，每名學生都是小小解說員，還學習拉小提琴、騎獨輪車，還有雙語課程，全部由學校支付不用花錢，成功翻轉「無子化」窘境，明年6月再帶學生到日本國際交流。

左鎮所在的菜寮溪流域，曾出土長毛象、古鹿、犀等許多古生物化石，是台灣最早發現化石的地區之一，但因位在水源保護區，工作機會少，青壯人口外流嚴重，老化問題嚴重，新生兒幾乎掛零，被稱為「極限村」，走在街上常見老人與狗。

當地光榮實小曾經連續兩年學區無新生，面臨「無子化」困境，透過跨學區招生，學生已增至66人，加上幼兒園達88人，學生超過8成來自外區，包括善化、新市、新化、永康及南化山區，像南科學區的學校擠破頭，未中籤的學生跨區來讀書，在高科技產業工作的父母親，願意每天開車半小時接送，象徵學校轉型受到肯定。

光榮實小校長蔡坤良尋求外在資源，推動「一生一樂器、一人一才藝」計畫，每周六教授小提琴、獨輪車、書法等課程，與劉安婷創辦的TFT（為台灣而教）合作12年，引進師資讓孩子有不同的視野，學生曾北上松山文創園區與小提琴名家曾宇謙同台演出。

另台積電每年提供約30萬元贊助推動雙語課程，去年美國Emory大學知名SEL學者Negi博士蒞校參觀，學生化身小小解說員，以英文介紹博物館展品，活用所學。

今年5月，NBA球星林書豪也到校與學生面對面互動，學生看到偶像到偏鄉學校，都十分興奮。蔡坤良說，林書豪來學校關心情緒教育，他成立基金會關心青少年的身心健康。

「這些課程學生都不必花錢」，蔡坤良說，如果是私校學生每人至少要付5萬元學費，明年6月要帶學生赴日本京都琵琶湖博物館與當地小學交流，用政府普發的1萬元，鼓勵學生把過年紅包存下來，新化街役場古蹟餐坊董事長郭秋伶捐助20萬元等，「讓孩子有夢想、有目標」。

台南左鎮光榮實小校長蔡坤良服務邁入第13年，在偏鄉面臨是「無子化」的挑戰，卻能夠翻轉命運。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮光榮實小校長蔡坤良服務邁入第13年，在偏鄉面臨是「無子化」的挑戰，卻能夠翻轉命運。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員。圖／光榮實小提供
台南左鎮光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員。圖／光榮實小提供
台南左鎮光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員，去年國際學者參觀，學生為國際學者導覽。圖／光榮實小提供
台南左鎮光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員，去年國際學者參觀，學生為國際學者導覽。圖／光榮實小提供
台南左鎮光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員，去年國際學者參觀，學生為國際學者導覽。圖／光榮實小提供
台南左鎮光榮實小是全國唯一「館校合一」學校，與左鎮化石博物館合一，學生都是小小解說員，去年國際學者參觀，學生為國際學者導覽。圖／光榮實小提供

