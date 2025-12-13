憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己

身心疾病無法控制，有時候突然就生病了，並不需要因此感到羞愧，有努力活著就很棒了。一名學生受到心理疾病影響無法讀書，卻也不知道休學的未來該如何是好，痛苦發文求助。

一名高中生在Dcard發文表示，自己因情緒問題求助身心科後，被診斷為憂鬱症和強迫症，除了經常出現不好的想法，讀書也完全讀不進去，甚至連課都聽不下去。原PO也有想過休學，但是休學後也不知道該怎麼辦，「找得到工作嗎？該怎麼面對休學之後的自己？」

許多過來人都分享自己的心路歷程，希望原PO不要太苛責自己，「我之前高二的時候選擇直接休學，希望你不要認為是自己過太爽，你是生病了」、「我之前因無法好好念書而休、退學，在家封閉兩年多，然後因遇見男友，才慢慢走出來，嘗試工作賺錢、養寵物、出來住遠離家庭」、「你已經很棒很努力了，不要太苛責自己。高中的時候我也有這個情況，如果學校輔導室還可以的話，去輔導室放空休息也是可以的選項，先以你自己為主」。

針對讀書部分，大家也給出建議，「憂鬱症專注力和記憶力本來就會下降，讀不太下去很正常，可能可以請醫師開恢復注意力的藥，然後藥要穩定吃才會快快恢復」、「我也是憂鬱症，讀書的部分真的會這樣，可以跟醫師討論看看藥物怎麼調整，同時也可以評估一下自己會不會拒學，或是會不會因為上學或讀書這件事導致你情況變得更加嚴重還是可以維持現狀？」、「我是覺得先不要休學，以後想拿文憑很不簡單，撐過高中就好」、「至少高中要畢業，考不考大學還好，之後有餘力再回去補學歷也還行，活著才是最重要的」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

