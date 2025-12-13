連4年蟬聯全國私校榜首！僑泰高中全國技藝競賽奪2金手、13優勝

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中工業類技藝競賽參賽選手與老師昨凱旋返校，全校師生與家長會、獅鼓隊與儀隊歡喜迎接。圖／僑泰高中提供
全國高中技藝競賽昨落幕，僑泰高中在家事、商業與工業等三類競賽奪下2金手、13優勝，得獎數連4年蟬聯全國私校第一；工業類技藝競賽參賽選手與指導老師昨天下午返校，校長温順德及家長會長張佳樺率師生迎接，校內獅鼓隊與儀隊助陣，場面熱鬧且溫馨。

僑泰此次獲金手獎的選手有幼兒教具製作李培瑤、室內空間設計賴守義等2人；獲優勝有汽車修護許祐誠、汽車噴漆賴柏佑與何志偉、電腦修護林佳諺、商業簡報黃妍菲、會計資訊許富閔、室內設計張祐銓與李曉青、美髮林意珊與鄭盈桂、美顏周婉婷；中餐烹飪簡恩瑋、餐飲服務林粲啟等13人。

賴守義說，參加選手訓練是想突破自己，曾因進步不明顯一度懷疑自己，但老師一句「慢慢來，你正在變強」的鼓勵，讓他找回信心，到八月底時，第一次用四小時畫出透視圖，才發現自己真的做得到。最終能獲得金手獎，他最感謝室內設計科老師李璧如、裴建傑一路的陪伴。

裴建傑說，賴守義訓練過程並非一帆風順，常遇到作品無法在時間內完成等瓶頸，無數個日夜反覆討論，才逐步克服難關，期盼賴守義能以謙虛的態度繼續學習，並勇敢面對未來人生的挑戰。

實習主任許富雄說，選手投入競賽是一段艱辛的歷程，長時間的練習就如同在暗巷中行走，難免令人徬徨，但只要穿過黑暗，鎂光燈就聚焦在巷口。他很感謝所有指導老師們的用心付出，成為孩子的最佳引路人。

校長温順德指出，繼11月初家事類技藝競賽獲1金手、7優勝後，上周商業類再添2優勝，加上此次工業類科摘下1金手、4優勝，合計獲2金手、13優勝，連續4年蟬聯全國私校第一，非常不容易。他除了恭喜獲獎選手一圓心中夢想，也感謝指導老師們辛苦陪伴及家長會的大力贊助，讓孩子們沒有後顧之憂，在技職領域盡情揮灑青春汗水。

賴守義（前排右）、指導老師裴建傑（前排左）與師長合影。圖／僑泰高中提供
