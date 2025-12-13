澳洲未成年社群禁令上路 台灣校園手機規則仍研議

快訊

中央社／ 台北13日電
澳洲於本月10日成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，台灣中小學手機管理規範爭議多時，教育部今天表示，持續收集修訂意見，目前仍依民國108年頒布的原則管理。

澳洲於本月10日凌晨零時（格林威治標準時間13時）成為全球第一個禁止孩童使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等10大主流平台被要求封鎖未滿16歲的孩童，否則將面臨最高4950萬澳元（約新台幣10億2283萬元）的罰款。

台灣現行中小學手機管理規範，主要依據民國108年訂定的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則（以下簡稱使用原則）」，由學校邀集教師、家長、學生共同討論，訂出管理方式，除了教師引導學習或緊急聯繫外，其餘時間都以關機為原則。

立法院去年10月曾召開公聽會，探討如何避免學生在課堂因使用手機，影響學習專注力及學習效率，教育部並因此規劃「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，擬採彈性、分階段管理。國中小學生未成年，帶手機到校要經家長同意，並採學校或各班「集中保管」。高中生則已具備基本自主管理能力，學校須邀集親師生共同討論管理機制。

不過上述管理原則草案公告後，引發學生團體反彈，教育部於今年9月宣布，將再審慎研議方案，原訂9月新學期上路的規劃暫緩。

教育部今天以文字回應中央社指出，目前仍依據108年頒布的「使用原則」，包括校園內手機的使用時機、管理方式等，以及如何培養手機使用禮儀等，都是由親、師、生共同討論後制定。

至於未來是否修法，教育部今天說，仍在持續蒐集意見，納入評估參考。

