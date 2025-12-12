新北「安心蔬菜」明年起補助私校 估3.7萬學生受惠

營養午餐是家長關心的重要議題，新北市「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜」明年將正式擴及私立中小學，教育局表示，全市24所私立中小學約3萬7889名學生受益，經費增加約2千萬元，讓公私立學生享有一致的營養照顧。

新北市議會國民黨團書記長王威元表示，私校與公立學校對有機蔬菜補助存在明顯落差，黨團連署提案成功爭取將營養午餐差額補助擴及私校。黨團副書記長黃心華說，只有從產地、廚房到餐桌全面把關，才能讓學生吃得開心，家長放心。

議員邱峰堯建議由果菜公司負責統籌調度，讓制度更加穩定可行。議員劉美芳說，此次擴大補助是讓所有孩子站在同樣起跑點，且政策不能只停留在補助金額，更要正視學校差異。

國民黨團強調，補助擴及私校只是起點，未來持續推動「三章一Q」制度落實，強化產銷履歷食材的穩定供應，逐步增加校園有機食材供給天數，支持環境永續與在地農業發展。新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇表示，4+1安心蔬菜政策不應分公私立學校。

新北教育局回應，擴大補助私立學校預估增加投入逾2千萬元，讓公私立學生享有一致營養照顧，115年度編列中小學營養午餐供應「4+1安心蔬菜」差額補助經費1億9320萬元，持續支持學校餐食品質。

