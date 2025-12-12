快訊

營養午餐變好吃！南市校園廚餘減量大作戰 月減逾1.5公噸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新民國小導師指導打餐。圖／教育局提供
新民國小導師指導打餐。圖／教育局提供

台南市教育局11月起啟動校園廚餘減量運動，從調整菜單調整、精準掌握供餐量、強化用餐教育及落實廚餘瀝水等多面向策略，督學持續入校督導，檢視廚餘秤重紀錄、供餐流程與調節機制，並協助學校分析前後數據、找出高廢棄率食材與改善方向，推動1個月全市校園廚餘減少超過1.5公噸，平均降幅達18.8%。

市長黃偉哲表示，南市推動廚餘減量的目的並非要學生「少吃」，而是以更貼近孩子口味與食量的菜單設計與供餐方式，讓學生「吃得飽、吃得好、吃得健康」，同時避免食物浪費。

教育局長鄭新輝指出，為達目標，各校皆展現積極作為，例如新南國小由營養師帶領校內小幫手每日記錄各班廚餘量，並回饋至班級，協助調整菜單與備餐分量，建立「班級供應量調節表」，依據實際剩食情況彈性調控；同時透過調整烹煮方式，將食材改為塊狀、絲狀等更易入口型態，有效提升學生接受度，使廚餘明顯下降。

新民國小則採行「班際支援制度」，依據學生用餐反應調整供餐量，每人廚餘量均符合減量標準；並針對部分蔬菜酌減克數、調整烹調方式，並研發外觀繽紛、提升食慾的創意料理，如散壽司飯等，成功吸引學生主動進食。

教育局表示，以10月底各校回報的每日8100公斤廚餘量作為基準，教育局原訂三個月降低8%的目標，但在各校師生積極投入下，11月每日平均廚餘已降至6570公斤，降幅達18.8%，遠超預期；學生人均廚餘量也由60克下降至48克，反映菜色接受度明顯提升。

積極作為有營養師調整菜單、降低高廢棄率食材比例、優化烹調方式、落實瀝水減重，提升學生食慾與食用率等多項措施。各校行政團隊在午餐時段即時掌握食量與供應量，也讓供餐更加精準。這些經驗透過督學入校協助與分享，已成為全市推動廚餘減量的重要借鏡，「珍惜食材、友善環境」讓每一份食物都能被妥善運用。

新南國小學生小志工協助紀錄食餘情形。圖／教育局提供
新南國小學生小志工協助紀錄食餘情形。圖／教育局提供
新民國小營養午餐豐富菜色。圖／教育局提供
新民國小營養午餐豐富菜色。圖／教育局提供
新南國小學生把飯菜吃光光。圖／教育局提供
新南國小學生把飯菜吃光光。圖／教育局提供

廚餘 食材 教育局

