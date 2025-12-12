桃園育達高中70校慶 蘇俊賓：深耕桃園、厚植城市人才

桃園市副市長蘇俊賓今日出席育達高中70周年校慶，並表示育達從創校到改制，已培育10多萬名畢業生，長期深耕桃園孕育各領域優秀人才，為城市發展奠定深厚根基。

蘇俊賓指出，桃園人口早期約70萬人，如今突破234萬人，產值也由數百億元躍升至4兆元規模，各行各業皆可見育達校友的身影，顯示學校在地方教育體系有高度影響力。他特別肯定育達高中在技職教育的表現，包括獲教育部「高職優質化績優學校」肯定，是全國兩百多所技術型高中唯一獲獎的私立學校，也是桃園市唯一獲此殊榮的學校。

另在2020、2022年國中技藝教育訪視中，連續獲優等，尤其餐飲、美術、平面設計及漫畫等領域表現突出，學生在平面設計、漫畫類競賽常奪獎，獲獎紀錄已連續25年為桃園之冠。

育達學生今天送蘇俊賓電繪人像，蘇俊賓透露育達過去創作的畫作，至今仍收藏在他的辦公室，對學生創意與學校教育成果的高度肯。他肯定學校面對全台少子化，仍能維持約5000名在校生，展現穩健的辦學實力。

他並勉勵學生，面對快速變動的AI與科技勢，除專業技能外，更需具備正確的學習態度與價值觀。期盼同學秉持創辦人王廣亞博士所訂定的「勤儉樸實、自力更生」校訓，在多元競爭的環境中持續精進，強化競爭力。

教育局表示，育達高中在技藝競賽成果表現出色。今年全國高中家事類技藝競賽，幼兒教具製作與美顏兩項職種都贏得團體第2名；個人獎項方面，美顏獲金手獎第2名，幼兒教具製作獲金手獎第3、7名，餐飲服務獲金手獎第5名，這4項金手獎占全桃園市得獎數的一半，成果斐然。此外，在商業類技藝競賽中，程式設計及商業簡報分別獲得金手獎第3名與第6名。 育達學生製作電繪人像畫送蘇俊賓。圖／新聞處提供 蘇俊賓與獲獎老師合影。圖／新聞處提供

