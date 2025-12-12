快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

爭取4+1安心蔬菜補助擴及私校 國民黨團：孩子營養午餐不分公私

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國小營養午餐示意圖。圖／新北市教育局提供
國小營養午餐示意圖。圖／新北市教育局提供

新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差。新北市議會國民黨團今舉辦政策說明記者會指出，將涵蓋全市24所私立中小學，約新增3萬7889名學生受益。

國民黨團書記長王威元表示，過去在交通、反毒、特殊教育與營養午餐等政策上，私立學校長期面臨資源不足的結構性問題，尤其在有機蔬菜補助上，私校與公立學校存在明顯落差。本會期國民黨團共同連署提案，成功爭取將營養午餐差額補助擴及私校，正是回應第一線家長與學校的長期期待。

國民黨團副書記長黃心華表示，未來會持續關心對於校園午餐在食材來源、烹飪流程與技術，以及配送與儲存容器等各個環節的安全與適切性。強調唯有從產地、廚房到餐桌全面把關，讓制度與細節同步到位，營養午餐政策才能真正讓學生吃得開心，也讓家長放心。

議員邱峰堯則以私校家長會長的角度指出，不論公私立，孩子都是新北市的孩子，每餐增加3至5元的餐費預算並非負擔，重點在於是否有完善的配套與調度機制。並建議由果菜公司負責統籌調度，在跨局處監督下，讓制度更加穩定可行。

劉美芳表示，過去相關補助集中於公立學校，私立學童在營養資源上相對弱勢，此次擴大補助，就是為了讓所有孩子站在同樣的起跑點上。校園午餐的落差不僅存在於公私立間，更反映都市與偏鄉、大校與小校的資源差距。若要真正落實教育公平，政策不能只停留在補助金額，更要正視不同學校在行政量能、人力配置及食農課程上的差異。

新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇表示，據統計數據，3年8萬人，需要24億元的經費，以前其實有相關預算補助，但後續就沒有，政策不應該分公立或私立學校，協會也很支持這個政策。

教育局回應，新北市推動「4+1安心蔬菜」政策，114學年度第2學期擴大補助私立學校，預估增加投入逾2000萬元，讓公私立學生都能享有一致的營養照顧。115年度已編列新北中小學營養午餐供應「4+1安心蔬菜」差額補助經費共1億9320萬元，持續支持學校餐食品質，降低成本波動對學童餐食的影響。

新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差。記者江婉儀／攝影
新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差。記者江婉儀／攝影

小學 營養午餐

延伸閱讀

苗縣學生免費營養午餐 鍾東錦允納入校長、班導師

惜食教育再多 營養午餐難吃就淪廚餘…蘇俊賓提3招盼源頭減量

學校營養午餐剩食多 團膳業者揭原因

營養午餐專法已討論5年 立委批行政院至今未送草案

相關新聞

爭取4+1安心蔬菜補助擴及私校 國民黨團：孩子營養午餐不分公私

新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差。新北市議...

實力獲青睞！南崁高中與土銀建教合作 培育羽球人才

桃園市南崁高中羽球隊屢在國內大小賽事獲獎，吸引體壇人士關注，校方今宣布明年將與土地銀行啟動建教合作計畫，奧運羽球男雙金牌...

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

台中市中山國中日前舉辦「生涯輔導教育」講座，原邀魔術師王元照到校分享，卻臨時出現網紅賓賓哥「神祕嘉賓」的橋段，並在未經同意下現場開啟直播，甚至脫口不當言論。雖然校長當場制止，市府開罰且宣布永不錄用，但原富教育意義的講座，也因「突襲式嘉賓」與「直播脫序」全盤變調。

淡水區竹圍國小足球聖誕趣味活動 親子闖關抽交換禮

為了讓學童體驗聖誕歡樂氣氛，新北市淡水區竹圍國小足球隊，在學校風雨操場舉辦一場「竹小足球隊聖誕歲末感恩派對活動」，邀請學校足球隊將近六十位的學童及家長一同共襄盛舉，其中大家最期待抽獎聖誕禮也是開場重頭戲，參與活動的市議員等貴賓除準備許多的禮物給學童抽獎之外，更一起進行足球開球儀式。

瑞芳區濂洞國小踏查礦山遺址 以雙語訴說家鄉之美

新北市濂洞國小推動金瓜石水圳橋與山尖古道雙語導覽課程，透過踏查金瓜石水圳橋與鄰近的古道遺址，帶領學生深入了解家鄉過去的礦山產業歷史，並以中英雙語方式呈現學習成果，讓孩子從環境中發現文化價值，進而訴說家鄉之美。

親眼見證生命復育 銘傳國小生態池放養瀕危原生種「史尼氏小䰾」

臺北市大安區銘傳國民小學舉辦了一場深具教育意義的臺灣原生魚類復育活動，邀請「臺灣原生魚類保育協會」到校指導，師生共同參與將瀕危的臺灣原生種「史尼氏小䰾」放養至校園生態池，透過親身實踐，讓生態保育與環境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。