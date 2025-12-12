爭取4+1安心蔬菜補助擴及私校 國民黨團：孩子營養午餐不分公私

新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差。新北市議會國民黨團今舉辦政策說明記者會指出，將涵蓋全市24所私立中小學，約新增3萬7889名學生受益。

國民黨團書記長王威元表示，過去在交通、反毒、特殊教育與營養午餐等政策上，私立學校長期面臨資源不足的結構性問題，尤其在有機蔬菜補助上，私校與公立學校存在明顯落差。本會期國民黨團共同連署提案，成功爭取將營養午餐差額補助擴及私校，正是回應第一線家長與學校的長期期待。

國民黨團副書記長黃心華表示，未來會持續關心對於校園午餐在食材來源、烹飪流程與技術，以及配送與儲存容器等各個環節的安全與適切性。強調唯有從產地、廚房到餐桌全面把關，讓制度與細節同步到位，營養午餐政策才能真正讓學生吃得開心，也讓家長放心。

議員邱峰堯則以私校家長會長的角度指出，不論公私立，孩子都是新北市的孩子，每餐增加3至5元的餐費預算並非負擔，重點在於是否有完善的配套與調度機制。並建議由果菜公司負責統籌調度，在跨局處監督下，讓制度更加穩定可行。

劉美芳表示，過去相關補助集中於公立學校，私立學童在營養資源上相對弱勢，此次擴大補助，就是為了讓所有孩子站在同樣的起跑點上。校園午餐的落差不僅存在於公私立間，更反映都市與偏鄉、大校與小校的資源差距。若要真正落實教育公平，政策不能只停留在補助金額，更要正視不同學校在行政量能、人力配置及食農課程上的差異。

新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇表示，據統計數據，3年8萬人，需要24億元的經費，以前其實有相關預算補助，但後續就沒有，政策不應該分公立或私立學校，協會也很支持這個政策。

教育局回應，新北市推動「4+1安心蔬菜」政策，114學年度第2學期擴大補助私立學校，預估增加投入逾2000萬元，讓公私立學生都能享有一致的營養照顧。115年度已編列新北中小學營養午餐供應「4+1安心蔬菜」差額補助經費共1億9320萬元，持續支持學校餐食品質，降低成本波動對學童餐食的影響。

