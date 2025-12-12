實力獲青睞！南崁高中與土銀建教合作 培育羽球人才

桃園市南崁高中羽球隊屢在國內大小賽事獲獎，吸引體壇人士關注，校方今宣布明年將與土地銀行啟動建教合作計畫，奧運羽球男雙金牌王齊麟昨天也現身校園進行示範賽，盼未來能培育更多羽球好手。

南崁高中校長陳家祥表示，土地銀行的專業指導與器材能提升校隊訓練強度，有助學生突破自我，在各項賽事取得佳績，感謝土銀長期投入基層體育發展，期待學生有機會接受國家隊級水準的訓練。

土地銀行昨由員工訓練所代理所長張偉賢領軍，在南崁高中舉辦「羽球我來了」公益教學，在會中宣布，除了羽球好手王柏崴、蘇力揚帶來精彩的男單表演賽，王齊麟、邱相榤等人也示範高水準的男雙對打。

陳家祥表示，活動加上建教合作的宣布，將使南崁高中羽球校隊獲得更完整的訓練支持，期盼未來持續與土地銀行合作，共同培育羽球人才。

