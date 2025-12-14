想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

私立中學窄門難進，而每年3月是私中的招生季，不過真正的競爭，其實從現在就已經揭開序幕——不少明星私校陸續釋出115年的入學招生簡章，或是公告入學營隊等相關資訊，宣告3月瘋私中的「前哨戰」正式登場。

而私中的入學考試需要準備什麼？各個縣市、學校的入學管道、招生方式略有差異，不過考科大多以國、英、數三科為主，部分校方也會採計各類競賽的多元學習表現。考試時間則集中在每年的2月至3月，依據測驗成績，各校將公告正取與備取結果，並依規定辦理入學。

和會考、學測不同，私中入學需要一所一所報名考試，由於多數私校都將考期安排在3月，不少熱門學校還會「撞期」選在同一天舉辦考試，讓家長與學生必須在心儀學校中做出取捨。

聯合新聞網為您整理115年，雙北私立中學的考試時間、報名期限、考試內容，以及選校建議，讓您和您的孩子不再手忙腳亂，掌握先機。

該選私立中學還是公立國中？決定前先思考：這所學校適合孩子嗎

為了提升孩子的競爭力，不少家長煩惱，究竟該選擇私立中學，還是公立國中。其實，兩者在課程安排、學習壓力與校園文化上都有明顯差異。私立中學普遍以升學為導向，課程規劃較具彈性，能提供雙語、國際教育或強化學科等多元課程，校風也相對嚴謹，要求學生維持穩定的學習表現，使整體學習節奏更緊湊。相較之下，公立國中以普及教育為主，學費負擔較輕，步調較為均衡，校風也更開放，讓學生在服裝儀容、生活節奏與社團活動上擁有更大的自由度。

然而，「升學路沒有標準公式，只有最適合自己的選擇」。升學輔導專家蔡崇華提醒，家長在討論升學方向前，應先與孩子達成共識，建立一致的升學觀，讓孩子「心甘情願」，而非單純迎合家長想法。同時，應客觀評估孩子是否能適應私校高強度與同儕競爭激烈的環境。最後，家長和學生必須充分了解公私校差異，雖然私中資源豐富，但校內競爭激烈，中前段的學生可能因此持續進步，但中後段的孩子則可能因長期壓力而逐漸失去信心。

此外，每間私校的教育理念、課程設計與校風文化皆不相同，因此，在決定是否報考私中前，家長更應回到核心問題：「這間學校適不適合我的孩子？」唯有仔細比對學校特色與孩子的特質、興趣和學習方式，才能選擇到最適合、也最能支持孩子發展的學校。

報考私中該如何準備？不只考標準「國英數」

私立中學的入學考主要以國語、數學、英語三科為主，測驗範圍大多涵蓋國小五、六年級至國一程度的重點內容。相較於一般國小評量，私中測驗的考題更強調理解力、應用力與解題能力，題型也更具靈活度，例如語文理解、生活情境數學、英文閱讀與基礎文法等，因此學生需要的不只是記憶，更要能將學過的概念靈活運用。

由於不同私校的出題風格差異很大，有的偏重計算題，有的強調閱讀理解或邏輯推理，家長與學生在準備時應熟悉各校簡章、了解歷屆考題方向，才能更有效率地安排準備策略。

雙北的私立中學選擇多元，其中「私校七雄」——東山、南山、延平、薇閣、再興、復興、靜心，更是多年來最炙手可熱的明星私校，幾乎每逢招生季都吸引大批家長與學生競逐。值得一提的是，知名度最高的康橋國際學校，以及擁有穩定口碑的衛理、金陵、聖心等女子中學，同樣是熱門報考選擇。

115年（2026年）台北市私立中學考試資訊彙整

*點擊各校校名，可連結至該校招生網站

私立國中招生資訊

私立衛理女子高級中學附設國中部 招生說明會 115年3月7日 08:30至11:30 報名時間 114年10月13日 9:00起開放報名 考試科目 國語文素養、數學邏輯、英語聽力閱讀 考試時間 115年3月7日 08:20至11:30 其他活動 衛理嬉遊記：114年12月13日、115年1月10日、115年1月24日，9:30至12:30 私立延平高級中學附設國中部 招生說明會 115年1月24日 報名時間 115年1月14日 8:00至115年2月23日 14:00 考試科目 國語文綜合能力(含作文)、數學邏輯推理能力、英語文綜合能力 考試時間 115年3月14日 8:25至12:20 私立薇閣高級中學附設國中部 招生說明會 115年2月27日 9:00至12:00 報名時間 114年12月1日至115年2月28日 考試科目 國文、數學、英文(含聽力) 考試時間 115年3月7日 8:30至12:00 結果公布 115年3月9日 16:00 開放查詢 私立華興高級中學附設國中部 招生說明會 115年1月26日 13:30至15:00、115年1月27日 9:30至11:00

115年1月29日 13:30至15:00、115年1月30日 9:30至11:00 報名時間 114年9月16日至115年3月1日 考試科目 國語、數學、英語 考試時間 115年3月7日 上午、115年3月8日 上午 結果公布 115年3月9日 17:00 私立達人高級中學附設國中部 招生說明會 115年1月3日 9:00至11:00

115年3月7日 13:30至15:30 報名時間 即日起至115年3月6日 12:00 考試科目 國語表達、數學邏輯、英語能力 考試時間 115年3月7日 13:30至16:30 其他活動 達人小牛津營：115年1月3日 9:00至16:00

達人系列寒假冬令營：115年1月27日至1月30日 8:30至16:30 私立復興實驗高級中學附設國中部 招生說明會 115年3月7日 9:30至12:00 報名時間 114年12月1日至115年2月23日 考試科目 國語、英語、數學 考試時間 115年3月7日 8:30至12:00 結果公布 115年3月10日 17:30 私立東山高級中學附設國中部 招生說明會 115年3月7日 考試當天舉行 報名時間 114年12月15日至115年3月5日 12:00 考試科目 國語、英語、數學 考試時間 115年3月7日 上午 結果公布 115年3月9日 14:00 私立幼華高級中學附設國中部 招生說明會 尚未公布 報名時間 115年1月24日 10:00至115年3月3日 10:00 考試時間 115年3月8日 上午、下午各一場 其他活動 2026創客國際遊學營：115年1月24日、115年1月31日 9:00至16:20 私立協和祐德高級中學附設國中部 招生說明會 114年12月12日 19:00至20:00

114年12月27日 9:30至11:00 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 115年3月21日 9:00至11:40

115年（2026年）台北市尚未公布考試日期的私立中學

*點擊各校校名，可連結至該校招生網站

私立國中招生資訊

私立景文高級中學附設國中部 招生說明會 114年11月9日 09:30至11:30

114年12月14日 09:30至11:30

115年1月12日 09:30至11:30 考試時間 暫定115年3月 其他活動 寒假多元育樂營：2月5日至7日 私立靜修高級中學附設國中部 招生說明會 114年12月20日 09:20至11:20

115年2月1日 09:20至11:20

115年3月7日 09:20至11:20 私立靜心高級中學附設國中部 招生說明會 115年1月10日 09:00至11:30 私立泰北高級中學附設國中部 招生說明會 114年12月20日 13:30至16:00

115年1月10日 13:30至16:00 私立再興高級中學附設國中部 招生說明會 尚未公布

115年（2026年）新北市私立中學考試日期

*點擊各校校名，可連結至該校招生網站

新北市私立國中招生資訊

私立淡江高級中學附設國中部 招生說明會 115年2月27日 10:00至11:30 報名時間 尚未公告 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 115年2月27日 08:30至11:30 私立康橋國際學校附設國中部（秀岡） 招生說明會 115年2月7日 14:00至17:00

115年3月8日 14:00至17:00 報名時間 尚未開放報名 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 115年1月17日 13:30至17:00

115年3月15日 13:30至17:00 其他活動 提供前一年在校成績單、通過入學訪談，方能入學 私立金陵女子高級中學附設國中部 招生說明會 114年12月20日 08:00至12:00

115年1月24日 08:00至12:00 報名時間 114年12月起 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 115年3月8日 08:20至12:00 其他活動 金陵樂活營暨校園參觀

另有申請入學管道 私立南山高級中學附設國中部 招生說明會 辦學理念說明會：

115年3月7日 09:00至12:00

115年3月8日 09:00至12:00 報名時間 115年1月至115年3月9日 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 115年3月14日 08:40至12:00 私立恆毅高級中學附設國中部 招生說明會 考試當天 09:30至12:00 舉行說明會 報名時間 第一梯次：即日起至115年3月12日

第二梯次：即日起至115年4月9日 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 115年3月14日 08:30至12:00

115年4月11日 08:30至12:00 私立聖心女子高級中學附設國中部 招生說明會 考試當天 08:30至12:00 舉行說明會 報名時間 即日起至115年3月4日 考試科目 國語、數學、多益英語普及學力檢定 考試時間 115年3月7日

115年3月8日 私立格致高級中學附設國中部 招生說明會 114年12月26日 19:00 報名時間 第一梯次：114年9月24日至115年2月28日

第二梯次：114年9月24日至115年3月6日 考試科目 基礎數學、數學邏輯、英語、英聽、國語閱讀 考試時間 115年3月1日 07:30至12:30 私立徐匯高級中學附設國中部 招生說明會 考試當天 08:30至12:05 舉行說明會 報名時間 尚未公告 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 115年3月8日 08:30至12:05

115年3月14日 08:30至12:05 私立崇光女子高級中學附設國中部 招生說明會 考試當天舉行說明會 報名時間 即日起至115年3月1日 考試科目 數理科學資訊、英語聽力閱讀、國文語言表達 考試時間 115年3月7日上午

115年3月8日上午 其他活動 崇光寒假育樂營：115年1月27日至1月30日 私立光仁高級中學附設國中部 招生說明會 考試當天 08:30至12:00 舉行說明會 報名時間 即日起至115年3月1日 考試科目 尚未公告 考試時間 115年3月7日 08:00至12:00

115年3月8日 08:00至12:00 其他活動 小學生樂學營暨家長說明會：114年12月13日、115年1月10日

2026小學生SDGs體驗營寒假營隊：115年2月2日至2月4日 新北市私立中信高級中等學校 招生說明會 114年12月20日 09:30至11:30 報名時間 尚未公告 考試科目 入學面談甄選 考試時間 115年1月10日 08:30至12:00 私立辭修高級中學附設國中部 招生說明會 114年12月14日 10:00至12:00

115年1月4日 10:00至12:00 報名時間 115年1月19日至115年3月2日 考試科目 尚未公告 考試時間 115年3月7日 其他活動 資審文件：國小6上學期成績單，高年級期間校內、外獎狀或證照 私立時雨高級中學附設國中部 招生說明會 考試當天家長說明會 報名時間 尚未公告 考試科目 國文、英文、數學 考試時間 第一場：114年12月13日 09:00至12:10

第二場：115年3月7日 09:00至12:10

第三場：115年3月28日 09:00至12:10 其他活動 時雨中學金瓜石體驗營隊特色課程暨國中新生家長說明會

第一場：114年10月18日

第二場：114年11月22日

第三場：115年2月7日 裕德雙語高級中學附設國中部 招生說明會 115年1月24日 09:00至12:00 報名時間 115年1月24日至115年2月25日 考試科目 尚未公告 考試時間 115年3月14日 08:00至12:30

