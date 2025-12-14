想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析
私立中學窄門難進，而每年3月是私中的招生季，不過真正的競爭，其實從現在就已經揭開序幕——不少明星私校陸續釋出115年的入學招生簡章，或是公告入學營隊等相關資訊，宣告3月瘋私中的「前哨戰」正式登場。
而私中的入學考試需要準備什麼？各個縣市、學校的入學管道、招生方式略有差異，不過考科大多以國、英、數三科為主，部分校方也會採計各類競賽的多元學習表現。考試時間則集中在每年的2月至3月，依據測驗成績，各校將公告正取與備取結果，並依規定辦理入學。
和會考、學測不同，私中入學需要一所一所報名考試，由於多數私校都將考期安排在3月，不少熱門學校還會「撞期」選在同一天舉辦考試，讓家長與學生必須在心儀學校中做出取捨。
聯合新聞網為您整理115年，雙北私立中學的考試時間、報名期限、考試內容，以及選校建議，讓您和您的孩子不再手忙腳亂，掌握先機。
該選私立中學還是公立國中？決定前先思考：這所學校適合孩子嗎
為了提升孩子的競爭力，不少家長煩惱，究竟該選擇私立中學，還是公立國中。其實，兩者在課程安排、學習壓力與校園文化上都有明顯差異。私立中學普遍以升學為導向，課程規劃較具彈性，能提供雙語、國際教育或強化學科等多元課程，校風也相對嚴謹，要求學生維持穩定的學習表現，使整體學習節奏更緊湊。相較之下，公立國中以普及教育為主，學費負擔較輕，步調較為均衡，校風也更開放，讓學生在服裝儀容、生活節奏與社團活動上擁有更大的自由度。
然而，「升學路沒有標準公式，只有最適合自己的選擇」。升學輔導專家蔡崇華提醒，家長在討論升學方向前，應先與孩子達成共識，建立一致的升學觀，讓孩子「心甘情願」，而非單純迎合家長想法。同時，應客觀評估孩子是否能適應私校高強度與同儕競爭激烈的環境。最後，家長和學生必須充分了解公私校差異，雖然私中資源豐富，但校內競爭激烈，中前段的學生可能因此持續進步，但中後段的孩子則可能因長期壓力而逐漸失去信心。
此外，每間私校的教育理念、課程設計與校風文化皆不相同，因此，在決定是否報考私中前，家長更應回到核心問題：「這間學校適不適合我的孩子？」唯有仔細比對學校特色與孩子的特質、興趣和學習方式，才能選擇到最適合、也最能支持孩子發展的學校。
報考私中該如何準備？不只考標準「國英數」
私立中學的入學考主要以國語、數學、英語三科為主，測驗範圍大多涵蓋國小五、六年級至國一程度的重點內容。相較於一般國小評量，私中測驗的考題更強調理解力、應用力與解題能力，題型也更具靈活度，例如語文理解、生活情境數學、英文閱讀與基礎文法等，因此學生需要的不只是記憶，更要能將學過的概念靈活運用。
由於不同私校的出題風格差異很大，有的偏重計算題，有的強調閱讀理解或邏輯推理，家長與學生在準備時應熟悉各校簡章、了解歷屆考題方向，才能更有效率地安排準備策略。
雙北的私立中學選擇多元，其中「私校七雄」——東山、南山、延平、薇閣、再興、復興、靜心，更是多年來最炙手可熱的明星私校，幾乎每逢招生季都吸引大批家長與學生競逐。值得一提的是，知名度最高的康橋國際學校，以及擁有穩定口碑的衛理、金陵、聖心等女子中學，同樣是熱門報考選擇。
115年（2026年）台北市私立中學考試資訊彙整
*點擊各校校名，可連結至該校招生網站
私立衛理女子高級中學附設國中部
私立延平高級中學附設國中部
私立薇閣高級中學附設國中部
私立華興高級中學附設國中部
115年1月29日 13:30至15:00、115年1月30日 9:30至11:00
私立達人高級中學附設國中部
115年3月7日 13:30至15:30
達人系列寒假冬令營：115年1月27日至1月30日 8:30至16:30
私立復興實驗高級中學附設國中部
私立東山高級中學附設國中部
私立幼華高級中學附設國中部
私立協和祐德高級中學附設國中部
114年12月27日 9:30至11:00
115年（2026年）台北市尚未公布考試日期的私立中學
*點擊各校校名，可連結至該校招生網站
私立景文高級中學附設國中部
114年12月14日 09:30至11:30
115年1月12日 09:30至11:30
私立靜修高級中學附設國中部
115年2月1日 09:20至11:20
115年3月7日 09:20至11:20
私立靜心高級中學附設國中部
私立泰北高級中學附設國中部
115年1月10日 13:30至16:00
私立再興高級中學附設國中部
115年（2026年）新北市私立中學考試日期
*點擊各校校名，可連結至該校招生網站
私立淡江高級中學附設國中部
私立康橋國際學校附設國中部（秀岡）
115年3月8日 14:00至17:00
115年3月15日 13:30至17:00
私立金陵女子高級中學附設國中部
115年1月24日 08:00至12:00
另有申請入學管道
私立南山高級中學附設國中部
115年3月7日 09:00至12:00
115年3月8日 09:00至12:00
私立恆毅高級中學附設國中部
第二梯次：即日起至115年4月9日
115年4月11日 08:30至12:00
私立聖心女子高級中學附設國中部
115年3月8日
私立格致高級中學附設國中部
第二梯次：114年9月24日至115年3月6日
私立徐匯高級中學附設國中部
115年3月14日 08:30至12:05
私立崇光女子高級中學附設國中部
115年3月8日上午
私立光仁高級中學附設國中部
115年3月8日 08:00至12:00
2026小學生SDGs體驗營寒假營隊：115年2月2日至2月4日
新北市私立中信高級中等學校
私立辭修高級中學附設國中部
115年1月4日 10:00至12:00
私立時雨高級中學附設國中部
第二場：115年3月7日 09:00至12:10
第三場：115年3月28日 09:00至12:10
第一場：114年10月18日
第二場：114年11月22日
第三場：115年2月7日
裕德雙語高級中學附設國中部
