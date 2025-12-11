淡水區竹圍國小足球聖誕趣味活動 親子闖關抽交換禮

為了讓學童體驗聖誕歡樂氣氛，新北市淡水區竹圍國小足球隊，在學校風雨操場舉辦一場「竹小足球隊聖誕歲末感恩派對活動」，邀請學校足球隊將近六十位的學童及家長一同共襄盛舉，其中大家最期待抽獎聖誕禮也是開場重頭戲，參與活動的市議員等貴賓除準備許多的禮物給學童抽獎之外，更一起進行足球開球儀式。

竹圍國小校長林愛玲表示，竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，這次由學校足球隊後援會的家長與成員們，一起為學童準備一個富豐的歲末歡樂活動，透過許多足球趣味遊戲也能夠展現出平常小小球員們，所訓練的成果，展現在大家眼前。

對此現場許多市議員貴賓也到場出席，一起為所有的小小足球員們，鼓勵加油，這次除了大家抽獎的禮品之外，還有準備交換禮物以及許多的茶點，透過足球趣味遊戲，不僅是讓學生玩得開心，也可以讓家長一起融入其中，陪伴孩子一起學習成長，讓親子關係更加溫馨。

