快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水區竹圍國小足球聖誕趣味活動 親子闖關抽交換禮

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
透過活動不僅是讓學生玩得開心，也可以讓家長一起融入其中，陪伴孩子一起學習成長。 圖／紅樹林有線電視提供
透過活動不僅是讓學生玩得開心，也可以讓家長一起融入其中，陪伴孩子一起學習成長。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓學童體驗聖誕歡樂氣氛，新北市淡水區竹圍國小足球隊，在學校風雨操場舉辦一場「竹小足球隊聖誕歲末感恩派對活動」，邀請學校足球隊將近六十位的學童及家長一同共襄盛舉，其中大家最期待抽獎聖誕禮也是開場重頭戲，參與活動的市議員等貴賓除準備許多的禮物給學童抽獎之外，更一起進行足球開球儀式。

竹圍國小校長林愛玲表示，竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，這次由學校足球隊後援會的家長與成員們，一起為學童準備一個富豐的歲末歡樂活動，透過許多足球趣味遊戲也能夠展現出平常小小球員們，所訓練的成果，展現在大家眼前。

對此現場許多市議員貴賓也到場出席，一起為所有的小小足球員們，鼓勵加油，這次除了大家抽獎的禮品之外，還有準備交換禮物以及許多的茶點，透過足球趣味遊戲，不僅是讓學生玩得開心，也可以讓家長一起融入其中，陪伴孩子一起學習成長，讓親子關係更加溫馨。

足球 交換禮物 淡水

延伸閱讀

免出國拍出北海道雪景！ 彰化高CP值「Mor Coffee」聖誕打卡夯點 超萌「雪人軍團」佔領整間店

淡水區竹圍高中歡慶30週年 校友齊聚見證三十年成長

絕美落羽松步道「下雪了」！台中大坑享自在「穿紅綠衣」暖飲85折 「聖誕飄雪+水豚新寵園區」療癒拍到爆

茹絲葵攜手法朋打造甜點禮盒 聖誕跨年限定套餐限量加贈、只送不賣

相關新聞

安得烈學藝競賽10年 陪弱勢孩子找回自信

中華安得烈慈善協會第十屆全國學藝競賽頒獎典禮甫落幕，對執行長羅紹和來說，這十年走來並不輕鬆，所幸一路上總有人願意為孩子伸...

斥資9.5億完成一期智慧校園 竹縣湖口高中新校區今天落成

備受各界矚目的新竹縣立湖口高中高中部新校區，於今日舉行落成典禮。在歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，這座斥資9.5...

淡水區竹圍國小足球聖誕趣味活動 親子闖關抽交換禮

為了讓學童體驗聖誕歡樂氣氛，新北市淡水區竹圍國小足球隊，在學校風雨操場舉辦一場「竹小足球隊聖誕歲末感恩派對活動」，邀請學校足球隊將近六十位的學童及家長一同共襄盛舉，其中大家最期待抽獎聖誕禮也是開場重頭戲，參與活動的市議員等貴賓除準備許多的禮物給學童抽獎之外，更一起進行足球開球儀式。

瑞芳區濂洞國小踏查礦山遺址 以雙語訴說家鄉之美

新北市濂洞國小推動金瓜石水圳橋與山尖古道雙語導覽課程，透過踏查金瓜石水圳橋與鄰近的古道遺址，帶領學生深入了解家鄉過去的礦山產業歷史，並以中英雙語方式呈現學習成果，讓孩子從環境中發現文化價值，進而訴說家鄉之美。

親眼見證生命復育 銘傳國小生態池放養瀕危原生種「史尼氏小䰾」

臺北市大安區銘傳國民小學舉辦了一場深具教育意義的臺灣原生魚類復育活動，邀請「臺灣原生魚類保育協會」到校指導，師生共同參與將瀕危的臺灣原生種「史尼氏小䰾」放養至校園生態池，透過親身實踐，讓生態保育與環境

淡水區屯山國小打造情境遊戲場 學童體適能探索

校園遊戲場也能夠是最有趣的學習教室，新北市淡水區屯山國小，首次結合「遊戲」、「體適能」與「素養教育」三大元素，在屯山國小啟用融合童趣與探索精神的全新情境式遊戲場，把戶外活動轉化為孩子探索、協作與練習自我管理的真實學習場域，孩子在玩樂中自然培養平衡協調、專注力、合作力，展現跨域融合的學習新樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。